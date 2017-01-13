Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» объявил программу лектория, который открывает фестиваль 19 января. Она будет идти в Музее Москвы до 16 февраля, рассказали The Village в пресс-службе музея.

Место Лекция Место и время

«Город» Трансформация городского пространства в период оттепели 19 января в 19:00

«Квартира» Быт и повседневность шестидесятников 26 января в19:00

«НИИ» Развитие научно-исследовательских институтов как нового социально-культурного феномена 2 февраля в 19:00

«Физики и лирики» Наука и искусство периода оттепели, взаимосвязь и отличие двух культур 9 февраля в 19:00

«Фестиваль» Москва как арена ярких международных культурных событий, фестивалей и выставок 16 февраля в 19:00

Вход на лекции платный — 200 рублей, льготный билет стоит 100 рублей. Абонемент на весь цикл обойдется в 800 рублей.

Позже в рамках фестиваля «Оттепель» на площадке Музея Москвы состоятся поэтический вечер, показы документального кино, тематический блошиный рынок. Их расписание сообщат дополнительно.

Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» пройдет в Москве с января по июль 2017 года. Площадками фестиваля выступят Третьяковская галерея, музей имени Пушкина, Музей Москвы и парк Горького.