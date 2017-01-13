Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» объявил программу лектория, который открывает фестиваль 19 января. Она будет идти в Музее Москвы до 16 февраля, рассказали The Village в пресс-службе музея. 

Место

Лекция

Место и время 

«Город»

Трансформация городского пространства в период оттепели

19 января в 19:00

«Квартира»

Быт и повседневность шестидесятников

26 января в19:00

«НИИ»

Развитие научно-исследовательских институтов как нового социально-культурного феномена

2 февраля в 19:00

«Физики и лирики»

Наука и искусство периода оттепели, взаимосвязь и отличие двух культур

9 февраля в 19:00

«Фестиваль»

Москва как арена ярких международных культурных событий, фестивалей и выставок

16 февраля в 19:00

Вход на лекции платный — 200 рублей, льготный билет стоит 100 рублей. Абонемент на весь цикл обойдется в 800 рублей.

Позже в рамках фестиваля «Оттепель» на площадке Музея Москвы состоятся поэтический вечер, показы документального кино, тематический блошиный рынок. Их расписание сообщат дополнительно.

 Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» пройдет в Москве с января по июль 2017 года. Площадками фестиваля выступят Третьяковская галерея, музей имени Пушкина, Музей Москвы и парк Горького.