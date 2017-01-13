Фестиваль «Оттепель» объявил программу лектория
Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» объявил программу лектория, который открывает фестиваль 19 января. Она будет идти в Музее Москвы до 16 февраля, рассказали The Village в пресс-службе музея.
Место
Лекция
Место и время
«Город»
Трансформация городского пространства в период оттепели
19 января в 19:00
«Квартира»
Быт и повседневность шестидесятников
26 января в19:00
«НИИ»
Развитие научно-исследовательских институтов как нового социально-культурного феномена
2 февраля в 19:00
«Физики и лирики»
Наука и искусство периода оттепели, взаимосвязь и отличие двух культур
9 февраля в 19:00
«Фестиваль»
Москва как арена ярких международных культурных событий, фестивалей и выставок
16 февраля в 19:00
Вход на лекции платный — 200 рублей, льготный билет стоит 100 рублей. Абонемент на весь цикл обойдется в 800 рублей.
Позже в рамках фестиваля «Оттепель» на площадке Музея Москвы состоятся поэтический вечер, показы документального кино, тематический блошиный рынок. Их расписание сообщат дополнительно.
Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» пройдет в Москве с января по июль 2017 года. Площадками фестиваля выступят Третьяковская галерея, музей имени Пушкина, Музей Москвы и парк Горького.
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