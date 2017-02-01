Музей «Гараж» объявил о наборе на новые образовательные курсы для детей, подростков и взрослых. Об этом The Village сообщили представители музея.

В новом сезоне, стартующем в феврале, в музее появится три новых направления: курс для детей от семи лет «Будущее 100 лет назад: о русском авангарде просто», посвященный ключевым фигурам и направлениям русского искусства начала ХХ века, два курса для взрослых — «Современная академическая музыка. Начало» и «Коды искусства: практикум».

Взрослые курсы разработаны экспертами для тех, кто хочет освоить базовую терминологию, начать разбираться в выбранной сфере, получить необходимые навыки для углубленного изучения музыки и искусства.

На курсе «Современная академическая музыка. Начало» участники смогут узнать об истории развития академической музыки, о принципах построения музыкальных композиций и посетить три концерта. Курс «Коды искусства: практикум» состоит из семинаров, индивидуальных практических работ и посещений выставок.

Курсы будут проводиться в с февраля по апрель 2017 года. Средняя стоимость курса 13 тысяч рублей.