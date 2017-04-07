На сайте образовательного проекта Level One анонсировали курс из четырех лекций «Отношения с неизбежным: лекции о смерти». С конца апреля по конец мая лекторы будут встречаться со слушателями в разных местах Москвы и рассказывать им, как посмотреть на смерть под другим углом.

«На многие темы не принято говорить – и смерть одна из самых табуированных. Но смерть — не менее обширная тема, чем жизнь. Попробуем подойти к ней с разных сторон. Понять, насколько разнообразным может быть отношение к смерти в зависимости от культуры, что такое „хорошая смерть“ и можно ли быть к ней готовым. Обсудим, как менялась практика похорон в России и каких изменений можно ждать, и наконец — можно ли глубже понять и прочувствовать смерть через музыку. Четыре лекции о том, как понимать и переживать неизбежное», — говорится в анонсе.

Среди лекторов курса — историк и религиовед Константин Михайлов, преподаватель медицинской этики Анна Сонькина, антрополог, издатель и редактор журнала «Археология русской смерти» Сергей Мохов и журналист Ляля Кандаурова.

Стоимость одной лекции — 900 рублей. Посмотреть расписание и узнать подробности о каждом уроке можно здесь.