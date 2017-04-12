Российский студенческий союз направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой не поддерживать инициативу о сокращении числа аспирантских мест в вузах. Об этом сообщается в группе общественной организации в соцсети «ВКонтакте».

По мнению сопредседателя РСС Владлена Кондратьева, реализация этой инициативы приведет к «еще большему снижению интереса молодежи к научной деятельности, сокращению финансирования и к стагнации всей отечественной науки».

Кондратьев добавил, что действовать нужно не репрессивными мерами, а «обратить внимание на условия поступления и качество образования».

Во вторник, 11 апреля, министр образования и науки России Ольга Васильева предложила в несколько раз сократить количество мест в аспирантуре. Она сказала, что нужно вернуться к системе, когда защита докторской диссертации была «событием всей жизни».