Активисты «Молодой гвардии» выявили более 50 сайтов, на которых продают ответы и бумажные сертификаты ЕГЭ. Об этом агентству «Москва» сообщил​куратор проекта «МедиаГвардия» в столице Владимир Демихов.

«В ходе мониторинга были выявлены интернет-ресурсы с предложениями о продаже ответов на ЕГЭ — 12 штук, а также о покупке сертификатов ЕГЭ — 40 штук, которые были отменены в бумажном виде. Стоимость ответов на ЕГЭ по расценкам мошенников разнится от 500 рублей до 5 тысяч рублей за один экзамен, стоимость же готового сертификата с „нужными результатами“ ЕГЭ составляет от 12 до 15 тысяч рублей», — рассказал Демихов.

По его словам, подлинность ответов, которые продают мошенники, вызывает сомнения, а бумажные сертификаты ЕГЭ и вовсе уже отменили.

Активисты уже обратились в ГУ МВД России по Москве, Мосгордуму и столичный департамент образования с просьбой разобраться в ситуации и ограничить доступ к найденным сайтам.

Выявление сайтов с ответами и результатами ЕГЭ планируется перевести на федеральный уровень.