Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК заключил контракт на разработку олимпиадных заданий для старшеклассников, посвященных выборам президента. Об этом сообщают «Ведомости».

Мероприятие направлено на повышение уровня правовой культуры будущих избирателей, указано в документации к конкурсу. Через месяц, 20 мая, ЦИК рассчитывает получить набор из 100 тестовых вопросов с ответами, еще через 10 дней — не менее тысячи ситуационных задач с ответами для электронной версии, а в течение двух месяцев с момента заключения контракта должны быть подготовлены методические рекомендации по проведению онлайн-олимпиады.

Разработкой олимпиадных заданий за 38 тысяч рублей займется ООО «Мармеладов» — компания, основным видом деятельности которой является консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Она оказалась единственной, подавшей заявку.