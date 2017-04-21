Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности у двух московских вузов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Под удар попали Московский экономический институт «Высшая школа „Современное образование“» и Высшая школа психологии. Основанием для отзыва лицензии послужило решение Арбитражного суда Москвы.

Кроме того, Рособрнадзор приостановил действие лицензии у НОУ ВПО «Институт правовой экономики» и НЧОУ ВО «Московская академия творчества».