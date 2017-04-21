22 апреля в Москве пройдут «Субботы московского школьника», во время которых в столичных вузах, колледжах и музеях для учащихся прочтут лекции и проведут мастер-классы. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

В частности, в программу «Университетских суббот» включили более 80 мероприятий. На «Субботе правовой грамотности» школьникам расскажут о защите прав потребителей, на «Инженерных субботах» учащиеся смогут поработать на 3D-принтере, а гости Московского государственного университета технологий и управления отправятся на экскурсию по улицам старой Таганки.

Кроме того, учащиеся смогут посетить лабораторию «Умный дом», а в арт-центре «Полиграфический цех» на «Арт-субботах» школьникам и их родителям расскажут, что такое «концептуализм» и «реди-мейд».

Завершится серия мероприятий квестом «Мой экологический след» в рамках «Экосубботы московского школьника». Он приурочен к Международному дню Земли.

Зарегистрироваться на все мероприятия можно на сайте департамента образования Москвы.