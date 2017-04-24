Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве разработал правовые квесты для столичных школьников. Об этом агентству «Москва» сообщил омбудсмен по правам ребенка Евгений Бунимович.

«Совместно с департаментом образования Москвы мы разработали так называемые правовые квесты, которые очень активно внедряются в школы. Квесты связаны с остро касающимися ребят проблемами — образованием, устройством на временную работу, безопасностью. Последний квест, который мы разработали, например, был связан с зацеперами», — отметил Бунимович.

Кроме того, омбудсмен проводит совместную работу с ГИБДД для подготовки просветительских проектов, связанных с изучением правил дорожного движения.

«Мы считаем, что нужно работать с детьми, заниматься их просвещением на дорогах. Сейчас мы совместно с ГИБДД осуществляем просветительские проекты. Для подростков вопрос безопасности стоит особенно остро, сейчас мы ищем новые формы работы с ними», —добавил он.