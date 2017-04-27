Британская высшая школа дизайна открыла набор на летние интенсивные курсы. Об этом The Village рассказали в пресс-службе школы.

Программа из 23 интенсивов. Среди них:«Основы современного искусства», «Дизайн мобильных приложений», «Бренд-менеджмент» и «Дизайн общественных интерьеров». Учить студентов созданию стиля бренда будет арт-директор Студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров, event-маркетингу научат основатели компании Eventum Premo Александр Шумович и Алексей Берлов, а fashion-бизнесу — Дарья Ядерная, управляющий директор консалтинговой компании Esper Group.

Занятия начнутся 1 июля, а завершится программа 10 августа. Чытырехдневные курсы до 1 июня обойдутся в 22 500 рублей, а восьмидневные — 45 000 рублей. Записаться на интенсивы может любой желающий, количество мест в группах ограничено. По итогам все слушатели получат сертификаты Британки.

Более подробную информацию о курсах можно найти здесь.