На мой взгляд, у школ часто возникает комплекс неполноценности из-за ограниченности госстандартами. Они не дают экспериментировать и внедрять новые образовательные подходы снизу, в то время как реформация сверху идет очень медленно.

Сейчас запрос на образование изменился, детям нужно больше информационной свободы, к которой они привыкают, и умение ею распоряжаться. Важнее не сами знания, а их анализ и умение применять, адаптироваться к новым условиям, организовывать себя и работать с другими. Именно эти навыки будут наиболее востребованы их будущими работодателями, они помогут и в предпринимательской карьере, и в активной жизни в современном обществе. Школа же должна выполнять требования государства, которые не торопятся меняться.