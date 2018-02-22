ОбразованиеВоспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ
Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду
В детских садах по всей стране отмечают 23 Февраля — День защитника Отечества. Часто дети трех-пяти лет танцуют на утренниках под песни «С неба привет ВДВ», «Десантники» и «Граница», иногда мальчики даже изображают, как разбивают кирпичи, бутылки или убивают врага. На YouTube и во «ВКонтакте» можно найти сотни таких видео. The Village узнал у воспитательницы детсада, родителей, выложивших ролики, и департамента образования Москвы, зачем это все.
Текст: Анна Кожухарь
«Детсады самостоятельно выбирают программу»
Пресс-служба Департамента образования города Москвы
Никаких единых стандартов проведения празднований 23 Февраля и 8 Марта и иных праздничных дней в образовательных организациях не существует.
В соответствии с федеральным законодательством образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.
Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.
«Это частная инициатива родителей или педагогов»
Полина
воспитатель детского сада, учительница пения
На занятиях я пользуюсь сборниками популярных песен для дошкольников. Для праздничных мероприятий есть «Сценарии праздников для детского сада» и «Праздники в детском саду как событие для детей и взрослых». Существует много учебных пособий, методичек и книг со сценариями для детских праздников. Мы сами мало что придумываем полностью, и не только потому, что не хватает фантазии. Есть шанс переусердствовать в погоне за оригинальным сюжетом, и родителям, детям, а главное, руководству, это не понравится. Сейчас родители приходят на праздники с множеством камер и фиксируют любые действия детей.
Во всех пособиях и на всех собраниях нам рекомендуют уделять большое внимание Второй мировой, теме победы над фашизмом. Так что беспроигрышный вариант для любых праздников — дети в костюмах советских солдат. Обязательно учимся с малышами петь «Катюшу» и «День Победы». Последняя дается сложнее. Но я уверена, что не существует методичек, где бы советовали надевать на детей тельняшки и разбивать головой кирпичи из пенопласта. Это частная инициатива: родителей или педагогов, которые испытывают романтические чувства к этому роду войск.
Патриотическое воспитание действительно является важной частью программы дошколят. Особенно это заметно в государственных учреждениях, но я работаю еще одну смену в частном детском саду, и там ничего этого нет совсем. Думаю, что есть много способов познакомить малыша с темой родины, войны и самопожертвования. Не обязательно, что это будет напрямую через демонстрацию боевых приемов над выдуманным телом врага. Всегда можно придумать что-то менее милитаризированное. Тем более, у педагогов есть все-таки некоторая свобода.
«Они же не мужской стриптиз танцуют»
Надежда
мама мальчика 6 лет
Очень глупо видеть в безобидных танцах что-то плохое. Мой ребенок надевал тельняшку и берет, пытался так танцевать. Это было мило, трогательно, очень приятно, как все мальчишки и девчонки старались. Армия — это не плохо, военные в американских фильмах всегда бравые патриоты, а у нас почему-то что-то плохое есть, если даже маленькому ребенку нравится представлять себя военным. Я не знаю, будет ли мой ребенок служить в армии. Думаю, что если понадобится, то послужит Родине. По крайней мере, я как мать надеюсь, что так его воспитала.
Игорь
отец четырехлетнего Влада
Я никогда не служил в армии, но саму постановку вопроса о том, допустимо ли детям изображать десантников, считаю передергиванием и желанием раздуть проблему на пустом месте. Мой ребенок любит играть в войну, любит играть в военного. Думаю, как и все нормальные адекватные мальчики. Не так важно, кем он станет в будущем, но сейчас ему нравится представлять себя военным. Если ребенку весело, то и мне. Десантники — это хорошие парни, они рискуют жизнью ради страны, так что пусть ребенок представляет себя десантником, а не Человеком-пауком.
Марат
отец мальчика
Они не мужской стриптиз танцуют, а нормально показывают десантников. И хорошо, не вырастут ***(гомосексуалами).
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