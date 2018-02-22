На занятиях я пользуюсь сборниками популярных песен для дошкольников. Для праздничных мероприятий есть «Сценарии праздников для детского сада» и «Праздники в детском саду как событие для детей и взрослых». Существует много учебных пособий, методичек и книг со сценариями для детских праздников. Мы сами мало что придумываем полностью, и не только потому, что не хватает фантазии. Есть шанс переусердствовать в погоне за оригинальным сюжетом, и родителям, детям, а главное, руководству, это не понравится. Сейчас родители приходят на праздники с множеством камер и фиксируют любые действия детей.

Во всех пособиях и на всех собраниях нам рекомендуют уделять большое внимание Второй мировой, теме победы над фашизмом. Так что беспроигрышный вариант для любых праздников — дети в костюмах советских солдат. Обязательно учимся с малышами петь «Катюшу» и «День Победы». Последняя дается сложнее. Но я уверена, что не существует методичек, где бы советовали надевать на детей тельняшки и разбивать головой кирпичи из пенопласта. Это частная инициатива: родителей или педагогов, которые испытывают романтические чувства к этому роду войск.

Патриотическое воспитание действительно является важной частью программы дошколят. Особенно это заметно в государственных учреждениях, но я работаю еще одну смену в частном детском саду, и там ничего этого нет совсем. Думаю, что есть много способов познакомить малыша с темой родины, войны и самопожертвования. Не обязательно, что это будет напрямую через демонстрацию боевых приемов над выдуманным телом врага. Всегда можно придумать что-то менее милитаризированное. Тем более, у педагогов есть все-таки некоторая свобода.