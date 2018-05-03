В конце семестра и перед началом защит студенческих выпускных работ The Village поговорил с Аркадием Перловым — директором Высшей школы европейских культур факультета культурологии РГГУ, который занимается методологией гуманитарных исследований и более 20 лет работает в диссертационных комиссиях. Как правильно организовать оставшееся время, чтобы подготовить хорошую работу и успешно выступить на защите, о чем будет спрашивать комиссия и что можно ответить — многие советы для выпускников-магистров могут пригодиться и бакалаврам.

Текст Виктория Сафронова

Когда все должно быть готово?

Самый идеальный вариант — это когда, для того, чтобы привести выпускную работу в товарный вид, у вас есть столько же времени, сколько вы ее писали, или хотя бы в два раза меньше. Текст уже готов, и вы дали ему отлежаться. Теперь постарайтесь посмотреть со стороны на то, что у вас получилось. И в зависимости от результата начинайте работать над составными частями текста: возможно, нужно будет написать введение и заключение к отдельным параграфам и главам, переписать общие введение и заключение, дописать какие-то куски. Потом текст нужно будет снова тотально вычитать.

Если говорить реалистичнее, то все должно быть готово к тому времени, когда вам нужно сдать работу рецензентам. Но учитывайте: если надо отправить, например, за неделю до защиты, еще за неделю все должно быть готово в варианте беловика. Вы уже не должны переписывать крупные и средние части текста, нужно заниматься только окончательной правкой. На это обязательно нужно заложить время.

Что будет на предзащите и как к этому подготовиться?

Предзащита будет обязательно. Но формально она может называться по-другому: например, отчетом по выполнению преддипломной практики. Кафедры заинтересованы в том, чтобы не выпускать на защиту те работы, за которые придется поставить двойку без альтернатив.

На кафедре вам расскажут об основных требованиях: к тексту, выступлению, презентации. Не бойтесь спрашивать у сотрудников (от методиста до завкафедрой) все, что вам непонятно: объяснить это — их обязанность, и они сами заинтересованы в эффективной предзащите.

На предзащите вы должны будете представить текст, который у вас есть: черновой вариант, уже законченный или отдельные части. Комиссия должна оценить, как лучше организовать дописание работы, не стоит ли отказаться от каких-то слишком масштабных или устаревших планов, и даже не лучше ли ее снять уже на этом этапе.

На каждой кафедре свои сроки и особенности предзащиты. Где-то в конце апреля достаточно принести введение и наброски первой главы, другие попросят весь материал. На факультете культурологии РГГУ мы требуем от студентов четкого обозначения структуры работы с характеристикой состояния готовности каждого куска — это часто встречается на многих предзащитах. Членам комиссии важно, чтобы студент ясно видел замысел работы и представил бы состояние готовности каждого отдельного блока.

Ваше выступление здесь не так важно, как это будет на защите. На предзащите основное внимание уделят обсуждению работы. Вы должны будете рассказать об «основных положениях» — то есть результатах каждой части исследования. Вас попросят представить обзор источников, историографию, рассказать о методах. Важно, как каждая часть текста работает для диссертации в целом.

Постарайтесь поменьше увертываться. Вы можете обещать что-то доделать, но не стоит врать о состоянии проделанной работы. Это важно в первую очередь для вас же — показать свои реальные результаты и представить дальнейший план.

Будьте готовы спокойно воспринимать критику. Это нормально, если вам посоветуют, например, отсечь какие-то части работы, чтобы успеть ее сдать. На предзащите пытаются определить оптимальный контур работы — что вы еще можете успеть сделать до защиты и не подставиться.

Очень полезно сходить на предзащиту и защиту выпускников вашей кафедры. Это поможет понять нормы, которые будут работать и в вашей ситуации: риторику доброжелательности или критичности, серьезность вопросов, склонность к содержательным обсуждениям, соотношение между публичной дискуссией и оценкой, которую комиссия ставит за защиту. Если вы учитесь не на выпускном курсе, воспользуйтесь этой возможностью.

Как правильно организовать последние дни до защиты?

Давайте начнем со сдачи работы рецензентам: официально это примерно неделя — десять дней до защиты. К этому времени текст должен быть полностью вычитан и оформлен. Обязательно покажите научному руководителю последний вариант. Закладывайте время на то, чтобы получить от него обратную связь и учесть замечания.

Чтобы подготовить текст и презентацию для защиты, достаточно даже пары дней. Но лучше прибавьте к этому время на обсуждение вашего выступления с научным руководителем.

Главное, о чем нужно помнить: выступление должно быть понятным. Если вы привыкли читать по бумаге, не надо впервые пытаться не делать этого на защите — читайте. Только тщательно проработайте письменный текст: он не должен быть сложным. Есть чисто техническое средство — статистика удобочитаемости в Word. Количественный показатель должен быть не больше 12, но лучше еще меньше.

Готовьтесь читать и говорить не быстро, с расстановкой. Члены комиссии должны успевать понимать смысл. Заранее позаботьтесь о том, чтобы не превысить регламент. Учтите, что реально на защите у вас уйдет раза в полтора больше времени, чем при репетиции дома в спокойной обстановке. Члены комиссии будут заходить и выходить, откашливаться, переспрашивать, или вы сами можете начать нервничать и запинаться, может подвести техника. Готовьте выступление так, чтобы с его любого момента вы могли перейти к выводам исследования и заключительной части диссертации.

Какие вопросы комиссия будет задавать на защите и как на них можно ответить?

Типы вопросов, которые вам будут задавать на защите, зависят от специальности. Я хорошо знаю ситуацию культурологов, историков, филологов, философов и других гуманитариев, поэтому расскажу о ней.

Что вы выяснили такого, чего не знали до начала исследования? Что вы выяснили такого, чего не знал никто?

Этими словами вопросы зададут вряд ли, но сформулируют их иначе: через состояние историографии, через ваш вклад в исследование проблемы. По сути это вопросы о том, что вы сделали такого, ради чего работу стоило писать. Иногда вполне можно сказать, что работа квалификационная: у вас была задача показать навыки, а не искать новую истину.

Что именно вы утверждаете в своей работе?

Вопрос о положениях, которые вы выносите на защиту. Если вы не утверждаете ничего, а просто описываете, это, скорее, минус.

Почему вы выбрали эту тему?

Формальный проходной вопрос. Чаще всего его задают, когда спросить совсем не о чем или вы неубедительно обосновали тему. Но какой-то вариант ответа на него все равно надо подготовить заранее.

Почему вы использовали именно эти источники и литературу?

Нужно уметь объяснить, по какому принципу вы отбирали источники и литературу. У вас вряд ли спросят именно этими словами «почему вы читали эти книжки, а не другие». Но зададут иначе: например, знаете ли вы о других текстах по вашей теме, обращали ли внимание на какие-либо конкретные книги и методологии.

Если вы осознанно отказались от использования каких-либо источников, литературы или методов, объясните, почему. Можете сказать, что не развивали конкретный подход, потому что хотели сосредоточиться на использовании других, что это связано с такими-то причинами. Если совсем не знаете, о каких книгах вас спрашивают, используйте заранее заготовленные для таких ситуаций фразы. «Нет, к сожалению, этот подход в моей работе отражения не нашел» — вот пример простого короткого ответа: вы признаете ситуацию, не раскрывая сути. Не надо самим признаваться в том, что вы услышали об этом в первый раз — по крайней мере, до тех пор, пока вам не придется это сказать.

Что вы научились делать такого, чего не могли раньше?

Это вопрос о приросте знаний и навыков. Нужно уметь дать на него довольно четкий ответ. Он рифмуется с той частью работы, в которой вы формулировали проблему. Вы должны показать, что за все время на кафедре вас чему-то научили: начиная от выбора темы и профессиональной формулировки проблемы и работы с источником и заканчивая устным выступлением и умением слушать вопросы и понимать их смысл при обсуждении научной проблемы. Комиссия в итоге смотрит именно на это — как мы научили студента: хорошо, плохо или вообще не научили — и это влияет на оценку.

Самые распространенные ошибки на защите и как их не допустить?

Самая частая, и она же самая неприятная ошибка студентов на защите — это очень буквальные и подробные ответы на абсолютно все вопросы: и на серьезные, и на те, которые задают ради галочки. Это можно понять: дипломник хочет дать все возможные объяснения тому, о чем его спрашивают. Но это лишнее. Избавиться от такого желания можно, только если у вас есть серьезный опыт своих выступлений и наблюдений за чужими.

Надо понимать, что вопросы и замечания бывают совершенно разного веса. Да, на главные из них нужен серьезный, вдумчивый ответ. Но все второстепенные можно просто накопить, поблагодарить за них и дать один короткий общий ответ, не вдаваясь в подробности. Можно сказать, что вы учтете их в дальнейшей работе, или же предложить обсудить в кулуарах.

Самый надежный признак вопроса, на который нужен развернутый ответ, — это то, что о нем говорит сам задающий. Если член комиссии обозначает его как технический или уточняющий, то, скорее всего, это и есть намек на его второстепенность. У главных вопросов такой преамбулы не будет. Не давайте на вопросы пространные ответы, говорите самое главное и по делу.

Некоторые студенты хотят отстоять каждую букву своей работы. Они пытаются объяснить, что на самом деле были серьезные причины допустить то, в связи с чем им сделали замечание. Это скорее раздражает и воспринимается как ненужная потеря времени.

При этом абсолютный конформизм тоже невыгоден: он оставляет впечатление, что дипломнику интересно не исследование, а только оценка. Самая правильная стратегия: часть критических замечаний оспорить, а часть — с благодарностью принять.

Еще один тип ошибок связан с неумением укладываться в регламент. Если вас попросили заканчивать выступление, не волнуйтесь и плавно переходите к выводам. Довольно часто студенты нервничают и все равно продолжают зачитывать свой текст, иногда до невообразимости убыстряя темп речи. Такое демонстративное пренебрежение регламентом крайне нежелательно, но и резкий обрыв мысли также производит не очень выгодное впечатление. Нужно уметь спокойно и благожелательно закончить свою речь за несколько минут с любого места выступления, на котором вас остановили.

Если попросили заканчивать, когда вы еще планировали продолжить, переключитесь и дайте понять комиссии, что сворачиваете мысль. «Пожалуй, к этому аспекту я вернусь, если будут вопросы», «Тогда при желании можем продолжить обсуждение в кулуарах» — заготовьте себе подобные переходы на этот случай и после этих слов переходите к коротким выводам: сначала по главе, на которой вас остановили, затем по работе в целом. Дайте понять, что вы контролируете ситуацию.

Если на защите у рецензента или научного руководителя вдруг возникли вопросы, которых раньше не было, знайте, что это абсолютно нормальная ситуация. До этого они были наедине с текстом, а теперь во время обсуждения услышали другие отзывы, начали сопоставлять различные мнения со своим и посчитали нужным озвучить мысль. Если услышали такие экспромты, не нервничайте: это рабочий момент.

Если вам начинает казаться, что что-то начинает идти не так, не додумывайте. 95 % таких историй студенты придумывают сами и потом начинают нервничать по этому поводу. Для преподавателей все, что происходит, — рабочая ситуация. Каждый год они видят множество и сильных, и слабых работ. К тому же вас знают несколько лет, и даже если сейчас вы вдруг начали отвечать невпопад, отношение к вам вряд ли уже сильно изменится. Старайтесь просто внимательно слушать и понимать все, о чем вас спрашивают. В идеале — еще и зачем. Попытайтесь заранее представить, какую информацию от вас хотят получить.

Обычно оценки ставят не после каждой защиты, а в конце дня, когда уже можно сравнить работы и выступления. Нужно понимать, что все члены комиссии (кроме научного руководителя и официальных рецензентов), скорее всего, составили впечатление о работе по итогам 10–15 минут вашего выступления и пролистывания текста. За это время можно успеть посмотреть только введение и заключение, а остальное — только полистать. Именно поэтому большую роль играет внешний вид работы. Если ее открывают в случайном месте и видят следы поспешной грамматической или стилистической правки (или даже ее отсутствия), неправильное оформление ссылок, то даже этот беглый взгляд оставит очень негативное впечатление.

Скорее всего, решение будут принимать заведующий кафедрой, рецензенты и научный руководитель. Если их точки зрения расходятся, то сыграют роль и впечатление, которое возникло у других членов комиссии во время защиты, и репутация студента на протяжении его обучения.

В целом все зависит от стандартов конкретного вуза и кафедры. Нужно понимать, в чем именно заинтересован университет: выпустить максимум студентов и поставить высокие оценки вне зависимости от качества работы или же сформировать и сохранить репутацию и не пропустить слабые работы.

Постарайтесь отнестись к тому, что будет происходить, не как к истязанию, а как к празднику. Это день, к которому вы шли несколько лет, и, в конце концов, он должен быть значительным. Удачи!

Полезные материалы для подготовки дипломов, диссертаций и других студенческих работ:

«Исследование: 16 уроков для начинающих авторов». Уэйн К. Бут, Грегори Дж. Коломб, Джозеф М. Уильямс.

«Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил». Вадим Радаев.

«Как написать дипломную работу». Умберто Эко.

Материалы курса «Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям».

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