Представители агентства по недвижимости Savills рассказали о стоимости самого дорогого жилья элитного класса в Москве (без учета особняков и среди квартир в открытой продаже) по итогам третьего квартала 2016 года. Выдержку из отчета компании приводит РИА «Новости».

41 500 000 долларов стоят апартаменты

в районе Тверской улицы

При этом самым «бюджетным» вариантом на рынке элитной недвижимости эксперты назвали квартиру площадью 77 квадратных метров в районе Остоженки за 3,2 миллиона долларов.

Уточняется, что суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир составляет около 1,2 миллиарда долларов, или более 77 миллиардов рублей. Каждая четвертая квартира из списка оценивается более чем в 15 миллионов долларов.