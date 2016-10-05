Москва заняла последнюю строчку в рейтинге, оценивающем 150 ключевых городов мира по темпам роста цен на жилую недвижимость. Об этом говорится в материалах международной консалтинговой компании Knight Frank, передает РИА «Новости».

Отмечается, что цены на жилье в российской столице к концу первого полугодия упали в годовом выражении на 11,2 %, продемонстрировав «наибольшую отрицательную динамику показателя среди включенных в исследование городов».

Первые три строчки рейтинга занимают китайские города Шэньчжэнь, Шанхай и Нанкин, где цены на жилье выросли на 47,4 %, 33,8 % и 31,5 % соответственно. На четвертом месте оказался Будапешт с показателем роста 23,6 %, на пятом — Ванкувер (23,4 %).

В Санкт-Петербурге цены на жилую недвижимость выросли за год на 0,9 %, что позволило ему занять 108-е место рейтинга.