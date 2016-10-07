Владельцам столичной недвижимости стало проще найти желающих арендовать жилье. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на данные Аналитического центра ЦИАН.

Из его последнего исследования следует, что в третьем квартале на поиск арендатора квартиры в Москве уходило в среднем около 17 дней, а в Подмосковье — 18. За год этот показатель сократился на 20 %. Летом 2015-го средний срок экспозиции арендного жилья составлял 22 и 25 дней соответственно. Сейчас быстрее всего с рынка уходят малогабаритные квартиры площадью до 35 квадратных метров. Желающих же арендовать жилье площадью свыше 85 квадратов приходится искать дольше всего.

Несмотря на увеличение спроса, арендные ставки выросли только в элитных районах столицы, а в Подмосковье, наоборот, даже упали. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Москве теперь составляет меньше 30 тысяч рублей, двухкомнатной — 42,5 тысячи, а трехкомнатной — 77,6 тысячи рублей. Арендовать однокомнатную квартиру в области можно в среднем за 22,2 тысячи рублей, двухкомнатную — за 28 тысяч, а трехкомнатную — за 36,8 тысячи рублей.

В ЦИАН считают, что рост цен на рынке сдерживается обилием новостроек. Несмотря на то что наиболее выгодные варианты исчезают из объявлений всего за несколько дней, их место в базе вскоре занимают новые предложения. Особенно отчетливо это проявляется в Новой Москве и Подмосковье.