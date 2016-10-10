Министерство строительства и ЖКХ предложило исключить управляющие компании из цепочки внесения оплаты за коммунальные услуги. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению чиновников, на счета самой управляющей компании должны поступать только деньги за ее услуги — уборку подъезда, текущий ремонт и так далее. Плату же за воду необходимо переводить напрямую на счета водоканала, а за отопление — ресурсоснабжающей компании. Чтобы исключить из этой схемы УК, предлагается «расщеплять» платежи на уровне банка и использовать типовые договоры на обслуживание, утвержденные правительством.

По мнению замглавы Минстроя Андрея Чибиса, переход к прямым взаиморасчетам между потребителями и поставщиками ресурсов позволит решить проблему накопления задолженности за услуги ЖКХ и сделает систему более прозрачной, так как сейчас платежи чаще всего зависают именно на уровне УК. Новый же подход сделает «рынок неинтересным для тех, чья бизнес-модель — не управлять жильем, а пытаться заработать на денежном потоке».

Сейчас предложение министерства обсуждается в правительстве. В Минстрое надеются, что управляющие компании исключат из схемы по сбору платежей до конца 2016 года.