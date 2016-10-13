Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила отменить взносы за капитальный ремонт для собственников квартир в старых домах. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, президиум Верховного суда и Конституционный суд уже согласились с тем, что граждане не должны оплачивать ремонт жилья вместо государства, выступавшего собственником помещения до момента приватизации. Предполагается, что от взносов на капремонт освободят жителей квартир в домах, не ремонтировавшихся больше 30 лет. В ближайшее время парламентарии более детально распишут механизм, который позволит заставить власти выполнить свои обязательства перед жильцами.

Жители многоквартирных домов в России ежемесячно платят за капитальный ремонт — в среднем по шесть-семь рублей за один квадратный метр в зависимости от типа здания и региона. Деньги поступают в фонды региональных операторов или на специальные банковские счета. Способ их сбора определяется общим собранием жильцов. За 2014–2015 годы россияне уже заплатили за капремонт 50 миллиардов рублей.