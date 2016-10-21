Вице-премьер России Игорь Шувалов предложил пересмотреть стандарты жилищного строительства, сделав обязательным проектирование подъездов в многоэтажных домах без лестничных подъемов и со стеклянными дверьми.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По мнению чиновника, использование прозрачных дверей повысит безопасность местных жителей, а проектирование входа в подъезд с «земли» позволит «не плодить пандусы, которые неудобны для граждан, особенно с ограниченными возможностями».

Также Шувалов добавил, что в подъездах необходимо формировать «комфортное городское пространство». Что именно он имел в виду, не уточняется.