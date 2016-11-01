Российское правительство решило достроить знаменитую стеклянную высотку у станции метро «Юго-Западная» в Москве. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2017–2019 годы.

Из него следует, что на завершение строительства бизнес-центра «Зенит», расположенного по адресу проспект Вернадского, дом 82, строение 5, потратят 8,7 миллиарда рублей. Финансирование выделяется по госпрограмме «Развитие образования» на 2013–2020 годы — предполагается, что новые площади помогут полностью решить проблему нехватки помещений у находящейся рядом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Также здесь расположится гостиница. Работы планируется завершить к 2021 году.

Решение о строительстве «Зенита» приняли еще в 1989 году. Первоначальный проект предполагал, что здесь будут проходить курсы по международному бизнесу для студентов Академии народного хозяйства. Под бизнес-школу планировалось отвести 15 % помещений 20-этажного комплекса. Также здесь должны были появиться офисы, пятизвездочный отель на 300 номеров, торговые площади, конференц-зал, спортзал, ресторан и подземный паркинг на 400 автомобилей. За облик здания отвечал советский архитектор Яков Белопольский.

Сами строительные работы начались в 1992 году. Генподрядчиком стройки стала итальянская Valany International. Компания собиралась сдать объект через два с половиной года, но когда здание было готово уже на 80 % в Италии прошла антимафиозная операция «Чистые руки». В итоге почти все руководство Valany International обвинили в связях с сицилийской группировкой — счета компании заморозили, а строительство комплекса приостановили.

Сейчас «Зенит» считается одним из самых знаменитых федеральных долгостроев. Он получил прозвища «синий зуб», «голубой кристалл» и «кариес» из-за своего необычного внешнего вида и упоминается в нескольких городских легендах.