По итогам октября 2016 года предложение квартир в новостройках в Москве достигло рекордного уровня со времен кризиса 2008 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра «ИРН-консалтинг».

Из него следует, что в октябре общее количество новых квартир в продаже увеличилось на 5 % — до 21 829 штук, а площадь экспонируемого жилья выросла на 4,6 % — до 1,46 миллиона квадратных метров.

Увеличение продаж затронуло все сегменты рынка новостроек. Однако наибольший прирост предложения — на 16,6 % — зафиксировали в комфорт-классе, где стартовали продажи сразу в 10 корпусах. В итоге суммарная доля объектов комфорт- и экономкласса между ТТК и МКАД увеличилась до 82,9 % от общего количества квартир на рынке первичного жилья.

В целом в этом районе насчитали 291 корпус новостроек. Максимум в 368 корпусов наблюдался в 2005 году, а минимум в 177 корпусов — в 2012-м.

Средняя цена квадратного метра в экономклассе выросла до 152,2 тысячи рублей, а в комфорт- и бизнес-классе, наоборот, уменьшилась до 196,8 и 254,9 тысячи рублей. Теперь средняя рыночная стоимость квартир в этих сегментах оценивается в 8,3, 13,5 и 25,7 миллиона рублей.