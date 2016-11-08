В октябре 2016 года в Москве зафиксировали нетипичное для этого месяца резкое снижение спроса на вторичное жилье. Об этом сообщает агентство «Инком-Недвижимость».

За последние 11 лет октябрь уступал по количеству обращений лишь «горячему» сезону, длящемуся с февраля по апрель включительно. В 2016 же году он продемонстрировал рекордное падение спроса — как потенциального, так и реального. По сравнению с кризисным 2015 годом число запросов по поводу купли-продажи вторичной недвижимости сократилось сразу на 22,5 %, а количество договоров о предоплате — на 23 %.

В итоге октябрьский спрос оказался даже ниже, чем с июня по август, когда рынок замирает из-за периода отпусков. Ему удалось обойти лишь май с его обилием праздничных дней и ограниченной вследствие этого покупательской активностью. По сравнению с сентябрем потенциальный спрос снизился на 1,2 %, а реальный — на 2 %.

Одновременно с этим предложение жилья на вторичном рынке Москвы за месяц увеличилось на максимальные с начала 2016 года 5,7 %. В общей сложности в продаже оказались представлены 43 422 объекта. Средняя цена одного квадратного метра в них уменьшилась на 1 % за месяц и на 3,7 % за год — до 182,3 тысячи рублей.

Доля продаж со скидкой составила 83 %. Лишь 6 % объектов продали выше цены предложения. 11 % — по начальной цене. Средний размер дисконта колеблется в районе 8,6 %.

Средний срок продажи жилья по сравнению с сентябрем увеличился на три дня до 86 дней. В целом этот показатель остается на крайне высоком уровне, характерном для 2016 года.