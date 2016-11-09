Столичные власти обяжут собственников промзон в Москве развивать принадлежащие им территории в соответствии с градостроительными планами. Об этом председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала в интервью изданию m24.ru.

По ее словам, новая норма вступит в силу 1 января 2017 года. В связи с этим владельцам земель в зоне комплексного устойчивого развития территорий придется придерживаться генплана и правил землепользования и застройки. Если они откажутся это делать, то «город сможет изъять эти земли и развивать их» по предусмотренным властями стандартам.

При этом Княжевская отметила, что «город активно приветствует развитие заброшенных промышленных территорий, так как заинтересован в создании новых рабочих мест, развитии науки и производства».

Впервые об инициативе по введению нормы о зоне комплексного устойчивого развития территорий заговорили в июне 2015 года. Тогда в «РБК» писали, что законопроект пролоббировали столичные власти и крупный бизнес.