Новый жилой квартал появится в промышленной зоне в районе Фили. Проектом занимается застройщик «Главмосстрой». Об этом сообщают «Ведомости».

Площадь нового комплекса будет занимать 660 тысяч квадратных метров. Планируется, что в районе смогут проживать 13 500 человек. Также тут создадут 2 тысячи рабочих мест. На реализацию проекта потребуется более 60 миллиардов рублей, которые выделят из государственного бюджета. Также к строительству привлекут частные инвестиции.

Район собираются оснастить всеми необходимыми муниципальными службами. Здесь появится новая набережная вдоль Москвы-реки, а также автомобильный мост, который соединит Береговой проезд и Шелепихинскую улицу. Строительство нового квартала начнется в 2017 году и, по предварительным подсчетам, займет пять-семь лет.