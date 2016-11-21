За первые десять месяцев 2016 года объем выданных в России ипотечных кредитов увеличился на 32 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 1,15 триллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По мнению специалистов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, причиной для такого роста ипотечного кредитования стало значительное снижение процентных ставок. Они вернулись на докризисный уровень на фоне снижения ключевой ставки процента. Сейчас она зафиксирована на уровне 10 % годовых и, скорее всего, в 2016 году уже не изменится.

При этом в АИЖК ожидают повышенного спроса на ипотеку и в оставшиеся два месяца — в ноябре и декабре. По прогнозам агентства, итоговый объем выдачи ипотечных займов в 2016 году вырастет на 30,6 % против прошлогоднего падения на 35 % и составит 1,5 триллиона рублей. А в 2017 году этот показатель может увеличиться еще на 13–20 % — до 1,7–1,8 триллиона рублей.