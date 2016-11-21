Онлайн-издание «Мир квартир» представило рейтинг городов России по стоимости продающегося в них жилья. The Village публикует десятку с самой дорогой недвижимостью.

Место Город Цена квадратного метра, руб.

Москва 238 570

Санкт-Петербург 110 826

Сочи 85 418

Владивосток 84 796

Геленджик 71 879

Хабаровск 71 245

Екатеринбург 69 682

Казань 66 018

Сургут 65 749

Нижний Новгород 65 294

По сравнению с 2015 годом из топа выбыли Новосибирск и Сургут. Их места в списке заняли Казань и Геленджик.

При этом лишь в четырех городах стоимость одного квадратного метра жилья за последний год выросла. В Сочи она увеличилась на 9,8 %, в Геленджике — на 3,8 %, в Санкт-Петербурге — на 1 %, а в Казани — на 0,1 %. В Москве цена, наоборот, снизилась на 10,4 %, в Хабаровске — на 10 %, в Сургуте — на 7,2 %, в Екатеринбурге — на 3,4 %, во Владивостоке — на 2 %, а в Нижнем Новгороде — на 1,1 %.

Одновременно с этим эксперты оценили и среднюю стоимость представленных на рынке квартир. Первая тройка по этому показателю осталось прежней: в Москве квартиры продаются в среднем за 23,4 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — за 8,7 миллиона, а в Сочи — за 5,7.

«Мир квартир» регулярно обновляет рейтинг российских городов с самыми высокими средними ценами на недвижимость. При этом анализируются показатели всех ценовых сегментов без деления на первичный и вторичный рынки.