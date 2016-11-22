Российское правительство утвердило параметры среднего повышения тарифов на коммунальные услуги в 2017 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из него следует, что сильнее всего услуги ЖКХ подорожают в Москве — на 7 %. В Санкт-Петербурге коммунальные платежи вырастут на 6 %. В Якутии тарифы также увеличатся на 6 %, в Кемеровской области — на 5,9 %, в Башкортостане — на 5,6 %, в Тюменской области — на 5,4 %, а в Приморье, Тыве и Иркутской области — на 5 %. В остальных регионах индексация будет ниже.

Цены на услуги ЖКХ изменятся 1 июля 2017 года.

Индексация тарифов ЖКХ проводится ежегодно. При этом увеличение цен по стране проходит неравномерно. Это объясняется историческими особенностями развития отдельных регионов и доступностью для них определенных ресурсов.