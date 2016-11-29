«Первый автокомбинат», которому теперь принадлежат строения на территории Тимирязевской сельскохозяйственной академии, предлагает выкупить у него часть объектов под строительство элитного жилья. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Речь идет о комплексе из семи старых одноэтажных зданий, расположенных через дорогу от Большого Садового кольца — на улице Прянишникова, 3. Согласно объявлению на ЦИАНе, продавец хочет выручить за них 135 миллионов рублей. Он предлагает возвести на этом месте элитное жилье, однако для этого потребуется покупатель с «административным ресурсом», который сможет «решить вопрос с земельным участком». Последний находится в бессрочном пользовании академией, а принадлежит государству. «Если есть люди, которые могут реально это все сдвинуть, тогда им стоит этим заниматься», — уточнил технический директор «Первого автокомбината» Александр Комаров.

По словам риелтора, занимающегося продажей зданий, обременений на них нет. Однако у комбината нет и договора аренды на землю под принадлежащими ему строениями. Раньше предприятие входило в ГУП Мосавтотранспорт. Затем его ликвидировали, но так и не переоформили документы.

Представитель Тимирязевской академии заявил, что никаких земель учебное заведение сейчас не продает. Вопрос договора аренды с автокомбинатом в организации оставили без комментариев.

Весной 2016 года Тимирязевская сельскохозяйственная академия оказалась в центре скандала. Правительственная комиссия по жилищному строительству передала Фонду содействия развитию жилищного строительства два участка заведения общей площадью в 101 гектар, что составляет примерно 20 % всех земель академии. Против этого выступали и преподаватели, и студенты, и местные жители. Сперва сельхозакадемии предлагали новые земли взамен изымаемых, однако затем в дело вмешался президент России Владимир Путин. Он потребовал «оставить Тимирязевку в покое».