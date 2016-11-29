Власти Москвы расширят перечень налогооблагаемой недвижимости
Московское правительство решило расширить перечень коммерческой недвижимости, которая облагается налогом на имущество. Об этом сообщает газета «Ведомости».
По словам главы столичного департамента экономической политики Максима Решетникова, с 2017 года власти перестанут учитывать площадь коммерческих объектов. Из-за этого налогооблагаемыми станут 90 % всей торгово-офисной недвижимости в Москве — около 24 тысяч объектов, что почти в 3,5 раза больше нынешнего показателя.
Сейчас в список налогооблагаемой недвижимости входят здания площадью свыше 2 тысяч квадратных метров, используемые в качестве офисов или торговых площадок, и объекты площадью от 3 тысяч квадратов на территории торгово-офисных участков. В мэрии посчитали, что это создает неравные условия для владельцев недвижимости: у крупных зданий полезные площади меньше, а налоговая нагрузка относительно дохода выше примерно на треть.
Сам налог сейчас составляет 1,3 % от кадастровой оценки недвижимости, которая, по мнению экспертов, зачастую завышена. В 2017 году он вырастет до 1,4 %, а в 2018-м — до 1,5 %.
В 2016 году с 7 тысяч зданий, попавших под взимание налога, московские власти рассчитывают получить около 40 миллиардов рублей.
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