Московское правительство решило расширить перечень коммерческой недвижимости, которая облагается налогом на имущество. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По словам главы столичного департамента экономической политики Максима Решетникова, с 2017 года власти перестанут учитывать площадь коммерческих объектов. Из-за этого налогооблагаемыми станут 90 % всей торгово-офисной недвижимости в Москве — около 24 тысяч объектов, что почти в 3,5 раза больше нынешнего показателя.

Сейчас в список налогооблагаемой недвижимости входят здания площадью свыше 2 тысяч квадратных метров, используемые в качестве офисов или торговых площадок, и объекты площадью от 3 тысяч квадратов на территории торгово-офисных участков. В мэрии посчитали, что это создает неравные условия для владельцев недвижимости: у крупных зданий полезные площади меньше, а налоговая нагрузка относительно дохода выше примерно на треть.

Сам налог сейчас составляет 1,3 % от кадастровой оценки недвижимости, которая, по мнению экспертов, зачастую завышена. В 2017 году он вырастет до 1,4 %, а в 2018-м — до 1,5 %.

В 2016 году с 7 тысяч зданий, попавших под взимание налога, московские власти рассчитывают получить около 40 миллиардов рублей.