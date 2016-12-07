Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин раскрыл последние данные о количестве обманутых дольщиков в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

1 060 москвичей оказались жертвами

недобросовестных застройщиков

С конца августа 2016 года показатель увеличился больше чем в полтора раза — на 56,8 %. Тогда в реестре обманутых дольщиков значились 676 человек.

Сейчас к проблемным относятся 24 строительных проекта. О каких именно жилых комплексах идет речь, не уточняется.

По данным Генпрокуратуры, в середине ноября 2016 года в России насчитывалось 39 тысяч человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков 745 различных объектов недвижимости. На тот момент проблемных объектов не было лишь в 20 регионах страны. В каких именно, не уточняется.