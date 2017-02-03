Министерство строительства и ЖКХ определилось с новой формой платежного поручения для оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает «Российская газета».

В документе появился новый раздел — «потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме». Это связано с тем, что теперь плата за холодную и горячую воду, электроэнергию и канализацию в рамках общедомовых нужд относится к оплате содержания жилья, а не коммунальных услуг.

Также вместо графы «Сбор и вывоз отходов» в квитанциях появится новый коммунальный платеж. Его размер определят региональные власти.