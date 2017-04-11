Москвичам, дома которых снесут по программе реновации жилья в городе, покажут план возможной застройки их района в 3D-варианте. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы от «Единой России» и одного из авторов проекта закона о реновации Николая Гончара сообщает ТАСС.

«Мы уже договорились, что мы вплоть до моделей в 3D-варианте будем демонстрировать людям, как тем, кто хочет уехать, так и тем, кто не хочет, что будет на этой территории», — заявил Гончар во время заседания думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Депутат не стал исключать, что часть квартир в новых домах в случае их постройки пойдет на продажу. «Это будет еще один источник финансирования программы. Сейчас конкретные соотношения назвать нельзя», — отметил парламентарий.