Список пятиэтажек, которые снесут по программе реновации Москвы, объявят в июне 2017 года. Об этом во время прямого эфира на телеканале ТВЦ заявил мэр города Сергей Собянин.

«К июню адресный список, я думаю, будет подготовлен», — заявил Собянин, добавив, что в первую волну сноса попадут дома 1 100 000 жителей города.

По его словам, это не значит, что список не будет окончательным — его будут изменять в зависимости от позиции местных жителей. Ранее глава города пообещал, что предварительный список пятиэтажных домов под снос сформируют до 1 мая.

Собянин также добавил, что владельцам малого бизнеса по программе предложат компенсацию в размере рыночной стоимости, либо предоставление равнозначных нежилых помещений.