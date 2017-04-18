В управах всех районов Москвы 17 апреля открылись информационные центры программы реновации. Об этом сообщается на портале московской мэрии.

Главной задачей центров станет помощь жителям пятиэтажек «сделать осознанный выбор о включении либо невключении своих домов в программу реновации».

В информационных центрах консультанты будут рассказывать о принципах формирования предварительного перечня домов, которые могут войти в программу, деталях голосования жителей. Также они ответят на любые другие, связанные с программой, вопросы.

Центры работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 14:00. Найти адреса и телефоны управ всех районов можно здесь.

В 1999 году в России стартовала программа по сносу пятиэтажек. По этой программе осталось снести 67 домов. В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос сформируют до 1 мая.