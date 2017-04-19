Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства заявил, что законопроект о реновации пятиэтажек в Москве не способствует обновлению жилищного фонда. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект заключения Совета.

В Совете отметили, что законопроект должен отвечать интересам граждан, однако граждане могут по личным причинам отказываться от переезда. В Совете призывают уважать такие решения граждан.

Эксперты также не согласились с тем, как планируется прекращать права собственности тех жителей, которые не согласны с переездом: «Уровень конституционных гарантий права частной собственности не может быть снижен при реализации даже наиболее привлекательных социальных объектов».

Кроме того, в Совете подчеркнули, что механизм изъятия земельных участков для государственных нужд не предполагает возможности гражданам требовать денежной компенсации взамен жилья, это, по их словам, неприемлемо.

Эксперты раскритиковали регламент судебного рассмотрения споров. Так, согласно законопроекту, Москва предлагала собственнику оспорить решение суда только в части равнозначности жилья, а это противоречит принципу разделения властей, который закреплен в Конституции.

В 1999 году в России стартовала программа по сносу пятиэтажек. По этой программе осталось снести 67 домов. В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос сформируют до 1 мая.