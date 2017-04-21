На сайтах московских управ после проведения публичных слушаний стали появляться предварительные списки домов под снов. Об этом свидетельствуют данные с сайтов.

Так, сейчас перечни есть уже на сайтах управ Лианозова, в котором снесут шесть домов и Отрадного с девятью домами под снос. Также появился список из 34 сносимых пятиэтажек в Зеленограде.

Списки оформлены одинаковыми информационными сообщениями о том, что они являются предварительными. Голосование по этим спискам будут проводить в мае 2017 года через приложение «Активный гражданин» и центры «Мои документы».

В 1999 году в России стартовала программа по сносу пятиэтажек. По этой программе осталось снести 67 домов. В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос сформируют до 1 мая.