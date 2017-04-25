Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает капитальный ремонт пятиэтажек «бессмысленным» делом. Об этом со ссылкой на Пескова сообщает «РБК».

«Кидать в топки деньги граждан, которые они тратят на капремонт, — бессмысленно», — заявил пресс-секретарь. Песков уверен, что проект сноса пятиэтажек — «абсолютно обоснованный и очень амбициозный — широкий по масштабу и не имеет аналога».

Он также добавил, что «целесообразность проекта не вызывает сомнений». Возникновение у граждан вопросов по поводу сноса он счел «оправданным». «Здесь мэрия декларирует намерения, терпеливо и последовательно разъясняет и гарантирует, что интересы граждан не будут нарушаться», — сказал Песков.