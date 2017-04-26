Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства собирается заменить 27 тысяч лифтов по всей России. На это понадобится от трех до пяти лет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам главы Минстроя Михаила Меня, в каждом регионе работают местные операторы капитального ремонта, в планах которых стоит поэтапная замена лифтов. Сейчас ведомство разрабатывает программы, которые позволят ускорить этот процесс, в том числе за счет кредитования операторов.

По данным Минстроя, всего в России установлено более 400 тысяч лифтов, то есть замене подвергнется примерно каждый двадцатый из них (6,75 %).