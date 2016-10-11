ЭкспериментСколько стоит породистая собака?
Во сколько обойдется покупка и уход за щенком сиба-ину, корги или шпица
Наравне с огромным количеством приютов для бездомных животных сегодня в Москве не теряют популярность и питомники породистых собак, где можно взять щенка корги, хаски или сиба-ину, — пород, которые умиляют миллионы людей по всему миру. Стоимость чистокровного щенка, взятого у заводчика, может варьироваться в зависимости от пола собаки, цвета, формы хвоста, происхождения родителей (для вязки заводчики иногда летают в другие страны) и формы ушей. The Village предлагает читателям узнать, сколько стоят щенки популярных породов в московских и петербургских питомниках: для этого щелкните мышкой на карточку с ценой, которая кажется вам подходящей.
Все цены в материале приблизительны, могут незначительно отличаться от реальных в зависимости от заводчика и указаны с учетом того, что щенок приобретается не для участия в выставках (собаки, которых разводят для участия в выставках, стоят на порядок дороже домашних).
Текст: Саша Тян
Иллюстрации: Даша Кошкина
Корги
Стоимость
Саша Церетели, учредитель чайной марки «Тепло», хозяин корги
В среднем содержание обходится мне примерно в 5 тысяч рублей в месяц. Упаковка профессионального корма из Финляндии стоит 4 500 рублей, ее хватает на полтора-два месяца. Раз в месяц мы водим нашего Че в салон, где его моют с шампунем, стригут когти, чистят уши и дают глистогонное. Это обходится в 3 тысячи рублей. Ну, и по мелочам: пакетики для прогулок, изредка игрушки. К ветеринару регулярно не ходим, так что это отдельная категория. Никаких собачьих деликатесов не даем принципиально, иногда можем подкинуть мяса, но в основном он питается только кормом.
Шпиц
Стоимость
Наталья Евграфова, культуролог, хозяйка шпица
Я бы сказала, что самый дорогостоящий этап во всей истории — это покупка шпица. Мы покупаем ему достаточно дорогой корм по меркам зоотоваров: килограмм — 800 рублей. Хватает где-то на месяц-полтора. Плюс вкусняшки по 200 рублей, их хватает на два месяца. Стрижка раз в два месяца — 2 500 руб у грумера, к которому мы ходим всю жизнь. Других цен не знаю.
Игрушки у нашего шпица свои любимые, новые мы не покупаем, зубы он отказывается чистить, поэтому мы не тратимся на пасты, щетки и полоскания. Он здоровый мальчик, поэтому ветеринара мы видим редко. Покупаем препараты от блох и клещей — от 200 до 1 500 рублей. Одежду он у нас, слава богу, не носит, поэтому здесь мы тоже не тратимся. Я постаралась приучить его ходить в туалет на пеленку, когда меня нет дома, — вот это недешевое удовольствие: 30 пеленок стоят около 800 или 900 рублей. Это средняя цена, есть и дороже.
Далматин
Стоимость
Роза По, художница, хозяйка далматина
12-килограммовый пакет корма (хватает примерно на полтора-два месяца ) стоит 4 995 рублей. Печеньки и всякие лакомства — приблизительно 300–500 рублей в месяц. 1 500 рублей в месяц стоит собачья школа, но мы сейчас в нее не ходим из-за нехватки времени. Это регулярные расходы.
Остальные расходы — по ситуации. Например, комбинезон, игрушка, новый поводок или ошейник, посещение ветеринара и лекарства, если вдруг собака приболела. Лекарства вместе с анализами обходятся примерно в 3 тысячи рублей. Еще прививки, сезонные ошейники от клещей и блох.
В щенячестве было погрызено столько вещей, что их стоимость не посчитать. Один раз собака погрызла загранпаспорт перед тем, как нам надо было делать шенгенскую визу, — пришлось отдать 30 тысяч рублей за быстрое восстановление и еще 70 евро за визу. Один раз я купила ей модную лежанку за 5 тысяч рублей — сгрызла через месяц. Дважды погрызла кошелек с деньгами, про ботинки я вообще молчу. Но, когда выросла, перестала приносить такой огромный ущерб и один раз даже заработала 5 тысяч рублей за участие в фэшн-съемке.
Такса
Стоимость
Екатерина Биргер, заместитель главного редактора Wonderzine, хозяйка двух такс
В месяц на содержание собаки уходит относительно немного денег — при условии, что животное здорово и не требует специального ухода. Главная статья расхода — корм. У меня живут две таксы, каждая съедает сухого корма премиум-класса примерно на 1,5–2 тысячи рублей в месяц. Плюс опционально собакам можно давать лакомства — это еще примерно 200 рублей. Придется купить и пакеты для экскрементов. Тут в зависимости от уровня сознательности хозяин может взять специальные биоразлагаемые пакеты (примерно 50–60 рублей за 20 штук) или самые обычные целлофановые из ближайшего «Ашана». Все основные траты растягиваются по времени, в какой-то месяц вы потратите больше, в какой-то не потратите ничего. Больше всего денег уходит на походы к врачу, аксессуары — от поводков-ошейников до лежаков и игрушек — и всякие уходовые штуки вроде шампуня и специальных средств для обработки собак от блох и клещей.
Мопс
Стоимость
Даша Хомицкая, шеф-повар в Nude. Coffee & Wine Bar
Уход за мопсом — дело непростое. Они склонны к ожирению, аллергии и многим другим проблемам. Моей Молли очень жарко летом, поэтому раз в месяц ее бреют в салоне, чтоб уменьшить нагрузку на сердце в жаркие дни. Кормом я ее кормлю сухим, марки Orijen. С ним у меня получилось достигнуть идеального баланса веса собаки и состояния шерсти. Он всегда в открытом доступе: сколько Молли захочет, столько и съест.
Ветеринар был еженедельным расходом, пока Молли была щенком. Сейчас ей уже семь лет, и мы ездим на осмотр раз в полгода. Плюс одежда — зимой она очень мерзнет. Толстовка и пуховик сверху спасают. Осенью — кофты, летом — стрижка. В общем, если у вас нет лишних 10 тысяч рублей, которые вы готовы тратить каждый месяц, заводить мопса не стоит.
Сиба-ину
Стоимость
Митя Трифонов, инженер службы телемеханики, хозяин сиба-ину
Мы тратим на содержание собаки до 4–5 тысяч в месяц. Корм, лакомства, обработка от клещей, пакеты для прогулок — это месячные расходы. Есть ежегодные: это вакцинация, примерно 1 500 рублей. Плюс если с собакой что-то не так, то нужно провести полный анализ крови. Он обойдется примерно в 2 800 рублей. Можно тратить на собаку разные суммы. Некоторые самостоятельно не стригут когти своим питомцам или сами не моют их — это тоже расходы.
Лабрадор-ретривер
Стоимость
Мария Попова, студентка, хозяйка лабрадора
Я трачу около 5–6 тысяч в месяц. Это шампунь, лекарства, витамины и корм хорошего качества, а остальные вещи вроде расчесок и когтерезок обходятся недорого. Вообще, палевые лабрадоры часто болеют, имеют проблемы с ушами и лапами, это не зависит от времени года. Еще нужно делать прививки каждую весну, они стоят недорого, около 1 000 рублей.
Хаски
Стоимость
Игорь и Елена Курмис, основатели питомника хаски «Нежные снежные», хозяева хаски
Можно потратить на корм для хаски от 3 до 8 тысяч в среднем в месяц — все зависит от производителя. Ветеринарное обслуживание — по необходимости: прививки, сезонные обработки от клещей и других паразитов, анализы, непредвиденные расходы при травмах. Сложно обозначить сумму. Если собаку выставляют на выставках, расходы увеличиваются: оплата самой выставки от в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, оплата грумера, хендлера, оплата косметики по уходу за шерстью собаки — да, хаски требуется и такое. Если хозяин занимается с собакой спортом, то снова расходы: на амуницию, на спортивное снаряжение — оно дорогое и не везде можно приобрести, нужно делать под заказ. И, наконец, наши любимцы обожают игрушки, словно дети, а портят их быстрее детей. Не буду упоминать о том, что, пока щенок растет, он портит кучу хозяйских вещей, начиная с тапочек и заканчивая новым евроремонтом и мебелью.
Самоедская лайка
Стоимость
Аля Пономарева, редактор, хозяйка двух самоедов
Содержать собаку можно на любые деньги — все зависит от того, сколько человек готов тратить. У нас самые крупные статьи расходов — это еда и здоровье, но мы не экономим ни на том, ни на другом. Самоеды — порода достаточно крепкая, болеют, к счастью, редко, но раз в месяц их нужно обрабатывать от клещей (там, где мы живем, их очень много). Корм мы даем только определенной марки, низкобелковый, другой они хуже переносят. Плюс покупаем мясные консервы. Не экономим на игрушках, потому что дешевые все равно моментально истрепываются. Но вообще спросить, во сколько обходится содержание собаки, — это как спросить, во сколько обходится содержание ребенка. У каждого свое представление о том, сколько он готов тратить на те или иные вещи.
Бигль
Стоимость
Настя Гладкова, менеджер по маркетингу, хозяйка бигля
Моему биглю Чарли четыре года. Все активно заводят биглей дома, но им там тяжеловато, так как это охотничьи собаки. Им нужно очень много бегать, гулять два-три раза в день по полчаса. Каждые два месяца мы гоним глистов по совету ветеринара — для этого нужна одна таблетка за 720 рублей. Еще Чарли сильно линяет, хотя и гладкошерстный пес, поэтому мы регулярно вычесываем своими силами и даем витамины. На это уходит где-то 1 000 рублей.
Раз в год делаем вакцинацию (около 1 500 рублей), летом покупаем ошейник и капли от клещей — до 1 000 рублей за все. Когда Чарли был маленький, мы брали для него кинолога — два часа в неделю за 1 000 рублей. Бигли — умные собаки и обучаются быстро.
Корм покупаем по цене чуть выше средней — большая упаковка, которой хватает на две недели, стоит 900 рублей. Покупаем игрушки — резиновые, иногда мягкие. Тоже выходит, наверное, 1 000 рублей в месяц.
Ну, и стандартно — ошейник, поводок, намордник, чтобы не схватил на улице чего-то, от чего будет болеть живот. Когда уезжаем, оставляем Чарли с друзьями или отдаем в гостиницу — это 750 рублей день, то есть в год выходит около 25 тысяч.
Сайты питомников пород, о которых рассказывается
в материале
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