Наравне с огромным количеством приютов для бездомных животных сегодня в Москве не теряют популярность и питомники породистых собак, где можно взять щенка корги, хаски или сиба-ину, — пород, которые умиляют миллионы людей по всему миру. Стоимость чистокровного щенка, взятого у заводчика, может варьироваться в зависимости от пола собаки, цвета, формы хвоста, происхождения родителей (для вязки заводчики иногда летают в другие страны) и формы ушей. The Village предлагает читателям узнать, сколько стоят щенки популярных породов в московских и петербургских питомниках: для этого щелкните мышкой на карточку с ценой, которая кажется вам подходящей.

Все цены в материале приблизительны, могут незначительно отличаться от реальных в зависимости от заводчика и указаны с учетом того, что щенок приобретается не для участия в выставках (собаки, которых разводят для участия в выставках, стоят на порядок дороже домашних).