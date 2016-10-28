ЭкспериментКакой навигатор быстрее
The Village сравнил работу Яндекс.Навигатора и карт Apple и выяснил, какой сервис предлагает лучшие маршруты
С традиционным осенним ростом трафика на дорогах увеличилось и недовольство водителей, недовольных работой навигаторов. Кто-то жалуется на то, что навигатор ведет прямо по пробке, другие считают, что он не показывает самый быстрый путь, а предлагает маршруты в объезд. А недавно появились предположения, что «Яндекс.Навигатор» пытается глобально влиять на транспортную ситуацию в Москве, равномерно перераспределяя потоки машин в городе — таким образом, что каждый отдельный водитель едет и не самым быстрым путем, но в среднем скорость передвижения по городу растет. The Village решил проверить, как отличаются маршруты у «Яндекс.Навигатора» и Apple Maps. Для этого сотрудники редакции Юля Ельцова и Лена Верещагина совершили четыре поездки с использованием двух сервисов и рассказали о своих впечатлениях.
Участники эксперимента
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Маршрут 1
улица Рочдельская — метро «Китай-город»
Юля: Обычно для навигации по городу я пользовалась «Яндексом». Он всегда строил самый быстрый маршрут и старался вести в объезд пробок. Но в последнее время я заметила, что, например, Садовое кольцо свободно и по нему ехать быстрее, а навигатор упорно ведет меня в объезд. Такое повторяется периодически. Правда, я все равно пользуюсь «Яндексом» — привыкла к интерфейсу.
Карты Apple даже никогда не открывала. Пришлось сделать это для эксперимента. Навигатор предложил оптимальный маршрут через Новый Арбат и центр города. Я бы и сама поехала так. Обещал, что доедем за 19 минут, в реальности ушло около 25 минут, что по московским меркам довольно быстро.
Время в пути Apple Maps: 19 минут
фактическое время — 25 минут
Лена: Сажусь в такси и объясняю суть эксперимента: ехать четко по проложенному навигатором маршруту, не сворачивая и не пользуясь выделенной полосой. Водителю Юрию эта идея нравится — правда, по поводу «Яндекс.Навигатора» он выражает скепсис. Юрий запускает приложение на своем планшете, а я — на телефоне. Маршруты совпадают, и мы трогаемся. Первые пару километров едем под бодрые указания навигатора, но в районе Нового Арбата у навигатора таксиста начинаются проблемы: он периодически теряет местоположение, находит нас совершенно не там, где мы есть, отправляет в подворотни и через двойную сплошную и пытается перестроить маршрут. Юрий говорит, что это его стандартная проблема и поэтому навигатором он предпочитает не пользоваться вовсе. Возможно, всему виной китайский планшет с плохим GPS. Навигатор на моем телефоне ведет себя гораздо спокойнее, и мы без проблем оказываемся в точке назначения — правда, на пять минут позже.
Время в пути «Яндекс»: 19 минут
фактическое время — 24 минуты
Маршрут 2
Китай-город — улица Рочдельская
Юля: Сначала Apple проложил маршрут через Садовническую набережную, но почти сразу передумал. И в итоге я поехала через Кремлевскую. Около стен Кремля навигатору стало плохо, и он телепортировал меня в конец Арбата. И ни на что не реагировал, пока я действительно не доехала до Арбата. Навигатор обещал 23 минуты, примерно за них я добралась до цели.
Время в пути: 23 минуты
фактическое время — 23 минуты
Лена: «Яндекс» предлагает два маршрута на выбор: семь километров за 28 минут и восемь километров за 42 минуты. Мы выбираем первый. Обратный маршрут лежит через Кремлевскую набережную, где нам предстоит постоять в пробке. И если до этого все идет гладко, то у стен Кремля навигатор уходит в глухую несознанку, отправляя нас то в Раменки, то в Хамовники. Здесь, если не знать маршрута движения, можно пропустить нужный поворот, но это не вина разработчиков приложения: по словам сотрудника «Яндекса» Григория Бакунова, на территории Кремля установлено устройство, которое не дает адекватно работать системам позиционирования. Приходит в себя навигатор только в районе Воздвиженки. Путь обратно занимает на четыре минуты меньше запланированного.
Время в пути: 28 минут
фактическое время — 24 минуты
Маршрут 3
улица Рочдельская — ТЦ «Авиапарк»
Юля: Расстояние небольшое, Apple ведет через Хорошёвку. Спорить с ним нет смысла: я плохо ориентируюсь в этом районе. Еду, как он сказал. Он обещал, что путь займет 22 минуты, но мне показалось, что я была на месте быстрее.
Время в пути: 22 минуты
фактическое время — 17 минут
Лена: К тому времени как мы собрались в «Авиапарк», все дороги уже зеленые. Для чистоты эксперимента я меняю водителя, и до «Авиапарка» мы едем с Эрнестом, которому «Яндекс.Навигатор» нравится. Он уже успел оценить вчерашнее обновление навигатора — теперь тот работает в фоновом режиме, позволяющем пользоваться другими опциями смартфона, не теряя точку назначения, и предлагает перестроить маршрут в процессе поездки, если находит более короткий. В этот раз навигатор предлагает сразу три маршрута с разницей в одну-две минуты. Я выбираю наугад, и наши маршруты с Юлей немного отличаются. В итоге я приезжаю на три минуты позже, чем она.
Время в пути: 19 минут
фактическое время — 20 минут
Маршрут 4
ТЦ «Авиапарк» — улица Рочдельская
Юля: Тот же маршрут в обратном порядке, с небольшими изменениями, которые почти никакой роли не сыграли. Пробок почти не было, поэтому я легко уложилась в обещанные навигатором 16 минут.
Время в пути: 16 минут
фактическое время — 16 минут
Лена: И «Яндекс», и Apple предложили нам один и тот же маршрут. Он почему-то немного отличался у меня на телефоне и на планшете водителя, но настолько несущественно, что, выбрав любой, мы бы все равно добрались до Рочдельской за положенные 19 минут.
Время в пути: 19 минут
фактическое время — 19 минут
Итоги
Большой разницы в построении маршрутов навигаторами «Яндекса» и Apple Maps — что в пробке, что на пустой дороге — мы не заметили. Конечно, можно пользоваться другими сервисами вроде Waze или подождать навигатор от Росавтодора за 18 миллионов рублей, но, наш взгляд, оба навигатора неплохо справляются — в нашем случае они выбрали оптимальные маршруты.
Леонид Александров
менеджер продукта «Яндекс.Навигатор»
Действительно ли «Яндекс» влияет на московские пробки?
Алгоритм в «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Навигаторе» отдает предпочтение сбалансированным маршрутам: предложенный путь должен быть быстрым и желательно не очень сложным (без большого количества маневров). При расчете маршрута учитывается дорожная ситуация на момент его построения. Важная деталь — «Яндекс.Навигатор» не строит маршруты через дворы. Сквозной проезд через них запрещен правилами дорожного движения. Кроме основного маршрута, сервисы «Яндекса» стараются предложить еще один-два альтернативных — когда это возможно и оправданно.
По ходу движения ситуация на дороге может меняться, и бывает так, что на участке, который еще десять минут назад был свободным, образуется пробка. В интерфейсе навигатора есть кнопка «Обзор», нажав на которую можно посмотреть альтернативные, свежие маршруты. Мы учим навигатор автоматически предлагать новый маршрут, если дорожная обстановка меняется. Эта опция сейчас недоступна в приложении, потому что мы не уверены в том, что она работает как надо, а дезориентировать людей не хочется. При нынешнем уровне заторов, их количестве и спонтанности маршрут в Москве перестраивался бы каждые пару минут. Однако мы работаем над функцией автоматического перестроения и скоро предложим ее водителям.
Косвенно и «Яндекс.Навигатор», и «Яндекс.Пробки» могут влиять на трафик в городе: водители видят пробки и стараются их объехать и сами, и с помощью наших сервисов. В некоторых местах это не дает пробке превратиться в глухой затор и размазывает трафик — механизм довольно прозаичен, и мы про него не раз рассказывали.
Обложка: Илья Питалев/ТАСС
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