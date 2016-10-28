Действительно ли «Яндекс» влияет на московские пробки?

Алгоритм в «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Навигаторе» отдает предпочтение сбалансированным маршрутам: предложенный путь должен быть быстрым и желательно не очень сложным (без большого количества маневров). При расчете маршрута учитывается дорожная ситуация на момент его построения. Важная деталь — «Яндекс.Навигатор» не строит маршруты через дворы. Сквозной проезд через них запрещен правилами дорожного движения. Кроме основного маршрута, сервисы «Яндекса» стараются предложить еще один-два альтернативных — когда это возможно и оправданно.

По ходу движения ситуация на дороге может меняться, и бывает так, что на участке, который еще десять минут назад был свободным, образуется пробка. В интерфейсе навигатора есть кнопка «Обзор», нажав на которую можно посмотреть альтернативные, свежие маршруты. Мы учим навигатор автоматически предлагать новый маршрут, если дорожная обстановка меняется. Эта опция сейчас недоступна в приложении, потому что мы не уверены в том, что она работает как надо, а дезориентировать людей не хочется. При нынешнем уровне заторов, их количестве и спонтанности маршрут в Москве перестраивался бы каждые пару минут. Однако мы работаем над функцией автоматического перестроения и скоро предложим ее водителям.

Косвенно и «Яндекс.Навигатор», и «Яндекс.Пробки» могут влиять на трафик в городе: водители видят пробки и стараются их объехать и сами, и с помощью наших сервисов. В некоторых местах это не дает пробке превратиться в глухой затор и размазывает трафик — механизм довольно прозаичен, и мы про него не раз рассказывали.