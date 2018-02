— Изжил ли себя институт брака?

— Не готова сказать, что изжил, но что трансформировался — точно. Оформление отношений на бумаге нужно, чтобы элементарно подтвердить право наследования, если что, ну или чтобы вы могли получать льготы по разным программам для молодой семьи. Если ты ближайший человек своему бойфренду и вы живете вместе десять лет, то без печати ты ничего не докажешь.

Это то, что касается закона, а он немного опаздывает от социальной нормы. Если говорить о ней, то, конечно, семья сегодня далеко не главное в жизни человека. У нас, в отличие от наших бабушек и дедушек, есть куча способов самореализации, больше возможностей в плане работы и путешествий, легче заводить отношения (Tinder тоже, спасибо, хакнул систему). Интересно, что из моих университетских подруг вышла замуж пока только одна, а мои одноклассники из родного города к 25 уже имеют по двое детей и разведены. Это показательная история, на мой взгляд: общество развивается от стада к племени, от племени — к огромной семье, потом — к маленькой семье, а люди будущего — это одиночки. Любовь при этом никто не отменяет, просто все становятся самодостаточными.

— Возможно ли полное равноправие между мужчинами и женщинами?

— Это то, к чему надо стремиться. Я не готова бороться за равные нормативы у мальчиков и у девочек в физкультуре и не хочу таскать на себе шкафы. Но равные зарплаты, возможности и отношение — это да. Пока же проблема — даже отучить мужчин от шуток про блондинок, уничижительных интонаций, когда тебе объясняют, как настроить тренажер в спортзале, и ощущения, что это они всех завоевывают и имеют. Спасибо певице «На лицо», что начала культурный сдвиг своими строчками «мальчик, ты просто одноразовый стаканчик» или «подарил кольцо — можно на лицо». Давно думала, когда же появится симметричный ответ уничижительным текстам Фараона и Скриптонита (при всей любви к последнему). Хватит мужикам говорить, что они кого-то трахнули и отымели, девушкам это надо не меньше, так что, может, это они вас отымели. И еще русским мужчинам надо железно выучить английское правило «there is no consent if drugs or alcohol was involved».

Кажется, я вместо ответа на вопрос дала пару советов мужикам, как жить.

— Нужно ли вмешаться, если незнакомый вам молодой человек на улице оскорбляет или агрессивно ведет себя по отношению к девушке?

— Да, нужно. Это может кому-то спасти жизнь. Меня бесит равнодушие в таких ситуациях.

— Способен ли человек одинаково сильно любить нескольких людей?

— Боюсь, что да. Для меня до сих пор сложна тема полиамории, потому что я моногамна по природе и хочу отношений, которые навсегда. Но жизнь сложнее, и есть куча примеров вокруг, когда человек искренне мечется, потому что ему нравятся оба человека и он не может сделать выбор в пользу одного. В итоге мучаются все. В общем, не хотелось бы мне самой с этим сталкиваться.

— Может ли мужчина пользоваться декоративной косметикой?

— Ну конечно! У меня есть друг, которому мы вместе ходим покупать корректор от синяков под глазами. Ладно, он гей, но я не против, чтобы все мужчины могли делать так без стеснения, если захотят. Пока же русские парни даже боятся пользоваться косметикой для ухода. Своему бывшему я дарила бальзамы для губ и кремы для лица (конопляные). Потому что, когда мужчина мажет губы от обветривания, он возвышается в моих глазах — типа он не стесняется и следит за собой. На мой взгляд, желание «быть мужиком» и ходить с губами-наждачками — это показатель ретроградства в парне. Не люблю такое.

— Этично ли прекращать отношения со своими родителями?

— Да, конечно. Родителей не выбирают, кровные связи — это данность и условность, с которой ты не обязан мириться. Я сторонница того, что если тебе чужой человек стал лучшим помощником, чем твой папа, которого ты не видел с пяти лет, то для тебя он может быть гораздо важнее. Я не знаю, где моя мать, и мне неинтересно это, потому что она не интересовалась мной.