Эксперимент«Эту девушку хочется»: Редакция провела анонимный спид-дейтинг
Попросили ответить героев на сложные вопросы и оценить ответы других участников эксперимента
14 февраля в Powerhouse пройдет спид-дейтинг просветительского проекта InLiberty — 24 быстрых свидания незнакомых друг с другом людей. Участникам нужно будет ответить на вопросы, которые помогут лучше понять взгляды незнакомца. Например, «можно ли отказаться от своих убеждений ради любви?» или «что, если бы вы могли влюбиться и разлюбить, приняв таблетку?».
Редакция The Village решила провести эксперимент, попросив четырех парней и девушек ответить на вопросы прошлогоднего спид-дейтинга, а затем оценить друг друга только по ответам, не зная, как выглядит и чем занимается человек.
Участники эксперимента
Екатерина Носова
25 лет, аспирантка истфака МГУ
Катя Фролова
22 года, художница
Наташа Федоренко
21 года, специальный корреспондент Wonderzine
Юлия Рузманова
26 лет, заместитель главного редактора The Village
Антон Беккужев
25 лет, редактор телешоу
Дмитрий Куркин
32 года, редактор Wonderzine
Кирилл Руков
23 года, специальный корреспондент The Village
Кристофер Лесск
24 года, студент ВГИКа
согласился (-ась) бы на свидание
не согласился
(-ась) бы на свидание
Катя Фролова
художница
— Могут ли успешные отношения основываться только на договоре?
— Я не знаю, если честно, мне по фиг. Я даже в вопрос не врубаюсь. Одно я знаю точно: если заключать договор со мной — брачный, трудовой, деловой или еще какой-либо, — только он заставит меня выполнять какие-либо обязательства. Любые отношения очень индивидуальны, поэтому к каждому нужен свой подход.
— Ты сейчас и ты через 20 лет — это одна и та же личность?
— Вряд ли. Мы живем, меняемся, развиваемся, катаемся. Каждый год я смотрю на себя прошлогоднюю и думаю: «Как, блин, хорошо, я не та фигня, которой была год назад». Зачем тогда так долго жить, если остаешься тем же человеком? Очень тупо выглядеть всегда одинаково, верить в одно и то же, думать об одном и том же... Жуть.
— Может ли семейная пара быть счастливой, живя отдельно друг от друга?
— Тупой вопрос. Все очень индивидуально. Кому-то тяжело проводить много времени вместе, а кому-то невозможно находиться в одиночестве — это очевидно. Круто, например, жить отдельно, иметь свое пространство (без детей и родителей), но при этом тусоваться с супругом вместе. Поэтому если жить в одной квартире, то хотя бы в разных комнатах.
— Этично ли фотографировать незнакомых людей без их разрешения?
— Нет, это омерзительно. Я, как и многие, этим грешна, но мысль о том, что меня кто-то мог сфотографировать без моего ведома, выводит из себя.
— Останетесь ли вы самим собой, если потеряете память?
— Че? Если удалить из всех профилей инстаграма все фотки, профили будут одинаковыми или индивидуальными?
— Нужно ли бороться со взглядами, которые вы не разделяете?
— Ни в коем случае. Придерживаться каких-либо взглядов и иметь активную позицию — очень прикольно. А быть агрессивным и радикальным противником — не особо. А может, и это прикольно тоже. Короче, главное — это не делить мир на черное и белое, а воспринимать любые явления и взгляды в серых цветах. Ни с чем соглашаться не стоит, но и отрицать что-либо радикально тоже не надо. Или надо. По фиг.
Дмитрий Куркин
Очаровательно. Брутальная прямота вообще подкупает, а кроме того, я еще и по некоторым вопросам согласен с ней.
Кирилл Руков
Я точно не знаю почему, но эту девушку хочется трахнуть. Наверное, из-за очевидного бунтарства и независимости. Она принципиально не отвечает в том же тоне, в котором ей задан вопрос. Это клево, пусть я с ней и не согласен, но надеюсь, она красивая.
Антон Беккужев
Эта девушка мне понравилась больше всех. Видно, что она пофигистка и говорит то, что думает. Она открытая и прямая, может быть, даже раздолбайка, но при этом интересная, наполненная внутренне. Может быть, она тоже журналистка. Мне кажется, ей нужно вдохновение сегодняшнего дня. Она живет так, как чувствует, и это прекрасно.
Кристофер Лесск
Легкая и открытая новому девушка, которая не зацикливается на чем-то одном. Развитие и жизнь для нее заключаются в постоянном движении и переменах, во взрослении и приобретении. Она готова слушать и слышать в отношениях с людьми, готова быть гибкой и идти на уступки. Она индивидуальна и не стремится занять чью-то позицию. Думаю, она внимательна к людям, отзывчива и лояльна.
Наташа Федоренко
специальный корреспондент Wonderzine
— Можно ли отказаться от своих убеждений ради любви?
— Во-первых, мне вообще не нравится слово «убеждение», потому что все наши установки очень флюидны. Все зависит от ситуации и от того, о каких убеждениях мы говорим. Нельзя отказаться от убеждения, что нельзя убивать или насиловать женщин, но если ты вступаешь в отношения, думая, что не хочешь детей, а позже естественным и нормальным образом ты их захотел (и в этом не было элемента насилия или давления), то да. Я говорю не об отказе от убеждений, а о том, чтобы просто и органично изменить свою точку зрения. Менять установки в результате сознательной рефлексии и без насилия — это нормально. Но если мы имеем дело с шантажом и принуждением, то, конечно, нет.
— Можно ли завести романтические отношения с роботом?
— Зависит от того, о каком роботе мы говорим. Если он не будет просто копировать чью-то модель поведения, а с помощью искусственного интеллекта научится проявлять эмпатию, рефлексировать и формировать свои суждения, то я допускаю романтические отношения. Также может встать вопрос этики: не случится ли так, что в результате своего обучения робот станет фашистом, как случалось со многими ИИ, которые запустились недавно? Клево будет, если у робота этический компонент будет перевешивать бесконечную тягу к развитию, но сможем ли мы сделать таких роботов?
— Если человечество изобретет бессмертие, перестанем ли мы рожать детей?
— Я думаю, нет, потому что я не хочу быть бессмертной. Не думаю, что многие хотят быть бессмертными, поэтому, если это случится, люди все равно будут выбирать эвтаназию. К тому же воспроизводство новых людей — это довольно клево. Новый человек — это новый набор генов, а значит, новые идеи. Для прогресса нужны новые люди, без них мы просто остановимся в развитии. Я не сторонница идеи линейного прогресса, идущего к большой цели, но эта преемственность кажется мне очень важной.
— Можно ли врать на первом свидании?
— Можно, но если идет речь о вранье, которое нужно, чтобы не обидеть человека. Например, если тебе не понравился человек и ты не хочешь идти на второе свидание, то можно наврать, что ты занята. Если у этого человека развиты социальные навыки, он поймет, что ты не хочешь, но ты вежлива. И эта вежливая ложь приемлема не только на первом свидании, но и много где.
— Могут ли животные обладать теми же правами, что и люди?
— Насчет животных — сам концепт прав человека достаточно молодой, флюидный и довольно неопределенный, мы с правами человека не очень разобрались, а хотим применить их к животным. С моей субъективной точки зрения, я не претендую на знание, считаю, что у животных должно быть право на жизнь, право покушать и право на комфортную среду, где их не будут убивать, но допускать их к избирательному процессу я бы не стала.
— Нужно ли рассказывать нашим друзьям об изменах их партнеров?
— Я бы не стала рассказывать своей условной подруге, что ей изменил ее парень, ведь ты не можешь залезть в голову к другому человеку и не знаешь, как он отреагирует. Можно преподнести ей эту новость как нонсенс: «Вау, блин, прикинь!» А подруга, может быть, уже все знает и пытается не реагировать, замять этот разговор. При этом ты берешь на себя роль морального арбитра, который имплицитно призывает со всем этим резко разобраться. На самом деле ты никогда не можешь обладать полной информацией даже о своем близком друге и его возможных реакциях.
Очевидно, что не очень клево вмешиваться в отношения двоих людей. Если бы я оказалась в такой ситуации, то постаралась бы вывести человека на разговор и спросила, устраивает ли его качество его личных отношений. Я бы не стала намекать, но поддерживала бы его больше, чем обычно. Если человек скажет, что есть проблемы, то я бы посоветовала обсудить их.
Дмитрий Куркин
У этой девушки взвешенные ответы и аргументы. Она не рубит с плеча и рассматривает сразу несколько гипотетических ситуаций. Это мне симпатично.
Кирилл Руков
Эта девушка очень любит слово «флюидный». А я, наоборот, люблю слово «убеждения» — для меня оно значит, что у человека есть какая-то выстроенная концепция в голове, что он хотя бы пытается отличать правду от лжи, а не просто коллекционирует знания, как разноцветные марки в альбоме. Она кажется молодой, около 20 лет, слегка грустной и безразличной, как будто она знает, что умна, но ей уже давно ничего не интересно по-настоящему, пусть у нее и осталось много слов. Мне было бы любопытно с ней встретиться.
Антон Беккужев
Видно, что девушка рассудительная и вдумчивая. Она, безусловно, интеллектуалка, может быть, окончила философский факультет, но необязательно. Но она меня взбесила высказыванием, что врать можно из вежливости. Ложь — всегда ложь, и для меня лжи из вежливости не существует. Мне кажется, эта девушка не всегда может говорить правду в глаза — может быть, она правильно делает, но, на мой взгляд, это человеческая слабость. Не люблю я этих вежливых врунов — это вообще моя больная тема. Так что я бы не пошел с ней на свидание.
Кристофер Лесск
Придирчивая, склонная к самоанализу, многословию и интеллектуально развитая личность. Она любит привлечь к себе внимание и выделиться, поэтому ей нравятся умные слова. Девушка гибка, толерантна, гуманна и не склонна к идеализму.
Юлия Рузманова
заместитель главного редактора The Village
— Изжил ли себя институт брака?
— Не готова сказать, что изжил, но что трансформировался — точно. Оформление отношений на бумаге нужно, чтобы элементарно подтвердить право наследования, если что, ну или чтобы вы могли получать льготы по разным программам для молодой семьи. Если ты ближайший человек своему бойфренду и вы живете вместе десять лет, то без печати ты ничего не докажешь.
Это то, что касается закона, а он немного опаздывает от социальной нормы. Если говорить о ней, то, конечно, семья сегодня далеко не главное в жизни человека. У нас, в отличие от наших бабушек и дедушек, есть куча способов самореализации, больше возможностей в плане работы и путешествий, легче заводить отношения (Tinder тоже, спасибо, хакнул систему). Интересно, что из моих университетских подруг вышла замуж пока только одна, а мои одноклассники из родного города к 25 уже имеют по двое детей и разведены. Это показательная история, на мой взгляд: общество развивается от стада к племени, от племени — к огромной семье, потом — к маленькой семье, а люди будущего — это одиночки. Любовь при этом никто не отменяет, просто все становятся самодостаточными.
— Возможно ли полное равноправие между мужчинами и женщинами?
— Это то, к чему надо стремиться. Я не готова бороться за равные нормативы у мальчиков и у девочек в физкультуре и не хочу таскать на себе шкафы. Но равные зарплаты, возможности и отношение — это да. Пока же проблема — даже отучить мужчин от шуток про блондинок, уничижительных интонаций, когда тебе объясняют, как настроить тренажер в спортзале, и ощущения, что это они всех завоевывают и имеют. Спасибо певице «На лицо», что начала культурный сдвиг своими строчками «мальчик, ты просто одноразовый стаканчик» или «подарил кольцо — можно на лицо». Давно думала, когда же появится симметричный ответ уничижительным текстам Фараона и Скриптонита (при всей любви к последнему). Хватит мужикам говорить, что они кого-то трахнули и отымели, девушкам это надо не меньше, так что, может, это они вас отымели. И еще русским мужчинам надо железно выучить английское правило «there is no consent if drugs or alcohol was involved».
Кажется, я вместо ответа на вопрос дала пару советов мужикам, как жить.
— Нужно ли вмешаться, если незнакомый вам молодой человек на улице оскорбляет или агрессивно ведет себя по отношению к девушке?
— Да, нужно. Это может кому-то спасти жизнь. Меня бесит равнодушие в таких ситуациях.
— Способен ли человек одинаково сильно любить нескольких людей?
— Боюсь, что да. Для меня до сих пор сложна тема полиамории, потому что я моногамна по природе и хочу отношений, которые навсегда. Но жизнь сложнее, и есть куча примеров вокруг, когда человек искренне мечется, потому что ему нравятся оба человека и он не может сделать выбор в пользу одного. В итоге мучаются все. В общем, не хотелось бы мне самой с этим сталкиваться.
— Может ли мужчина пользоваться декоративной косметикой?
— Ну конечно! У меня есть друг, которому мы вместе ходим покупать корректор от синяков под глазами. Ладно, он гей, но я не против, чтобы все мужчины могли делать так без стеснения, если захотят. Пока же русские парни даже боятся пользоваться косметикой для ухода. Своему бывшему я дарила бальзамы для губ и кремы для лица (конопляные). Потому что, когда мужчина мажет губы от обветривания, он возвышается в моих глазах — типа он не стесняется и следит за собой. На мой взгляд, желание «быть мужиком» и ходить с губами-наждачками — это показатель ретроградства в парне. Не люблю такое.
— Этично ли прекращать отношения со своими родителями?
— Да, конечно. Родителей не выбирают, кровные связи — это данность и условность, с которой ты не обязан мириться. Я сторонница того, что если тебе чужой человек стал лучшим помощником, чем твой папа, которого ты не видел с пяти лет, то для тебя он может быть гораздо важнее. Я не знаю, где моя мать, и мне неинтересно это, потому что она не интересовалась мной.
Дмитрий Куркин
Развернутые ответы, взвешенные суждения. Буду рад, если таких людей вокруг будет больше. Именно с этой девушкой я бы сходил на свидание. Но это если мне надо выбрать из четырех — у меня есть девушка.
Кирилл Руков
Это очень энергичная девушка, я вижу, что у нее горят глаза. Кажется, у нее достаточно быстрая и немного невротичная речь. Не знаю, как она поведет себя во время знакомства, но есть ощущение, что ей всегда будет чем заполнить неловкие паузы.
Антон Беккужев
Это самостоятельная, независимая и современная девушка, которая полагается и рассчитывает только на себя. Наверное, для нее не сильно важны семейные связи и официальные отношения. В целом она знает, как жить, и может научить этому других. Она эмоциональна, и, мне кажется, в ней всегда борются рационализм и чувственность. Я бы сходил с ней на свидание.
Кристофер Лесск
Современная, прагматичная, модная девушка со взрослым отношением к жизни. Она независима, уверена в себе, а также обижена неравноправием и подвержена влиянию средств массовой информации и массовой культуры.
Екатерина Носова (имя изменено по просьбе героини)
аспирантка исторического факультета МГУ
— Может ли человек реализовать себя, если ему не надо работать и зарабатывать деньги?
— Не может, так как зарабатывание денег — это стимул, а без стимула
не может быть и реализации.
— Вы бы согласились изменить свойства ваших детей с помощью генной инженерии?
— Не согласилась бы, никого не подпущу к своим детям.
— Можно ли следить за своими детьми?
— Думаю, до восьми-девяти лет можно следить при помощи разных аксессуаров. Кажется, есть такие часы, которые отслеживают передвижения ребенка. С ними можно послушать, что происходит с ребенком в режиме онлайн. Это нужно ради его безопасности — чтобы знать, как с ним обращаются в садике. Но уже в школе нужно перестать следить и позволить ребенку самостоятельно социализироваться, иначе слежка превратится в манию.
— Этично ли будет пользоваться приложением для знакомств, которое подбирает партнера на основе анализа генетической информации?
— Речь идет не столько об этике, сколько о вере в то, что такой анализ в чем-то поможет. Но если все-таки поможет, то все равно неэтично.
— Можно ли полностью перенести нашу личность на электронные носители?
— Наверное, это возможно. Но стоит ли? Я все больше убеждаюсь, что однажды машины могут действительно восстать против нас.
— Если преступник совершил преступление ради любви, может ли это быть смягчающим обстоятельством в суде?
— Тут зависит все от обстоятельств. Если преступник — убийца, то ни в коем случае, а если человек украл из магазина плюшевое сердечко, потому что не может позволить себе купить его для своей возлюбленной, то можно, наверное, и уменьшить наказание.
Дмитрий Куркин
Категоричная девушка. У меня сложилось впечатление, что технологическое будущее пугает ее.
Кирилл Руков
Кажется, что это взрослая женщина, которая не очень любит пространные разговоры и давно поняла, что водиться с нищебродами — значит терять время зря. На свидании с ней мне бы было скучно.
Антон Беккужев
Первый ответ характеризует девушку как эмансипированную личность, может быть, склонную к феминистическим настроениям. Для меня странно слышать такой ответ от девушки, ведь можно реализовываться через творчество или через семью. Не удивлюсь, если она работает в Wonderzine.
По ее ответу про детей могу сказать, что она собственница и потенциальная мама, которая внимательно будет относиться к своим детям. Ответ на вопрос про слежку за детьми тоже очень адекватный. К воспитанию эта девушка относится правильно и не будет чрезмерно душить ребенка.
По остальным ответам видно, что девушка в отношениях предпочитает чувства и эмоции, нежели анализ. Это прекрасно, это хорошо. Она боится того, что машины могут восстать против нас, значит, она не может работать на конвейере, ей нужна внутренняя свобода. Есть в ней какая-то романтичная и наивная доля. Я бы не отказался с ней встретиться.
Кристофер Лесск
Категоричная и резкая девушка, которая не привыкла к тому, чтобы с ней спорили. У нее есть четкая позиция, она знает, как правильно, а все остальное отметает. В отношениях она главная и ведущая, но при всем своем всевластии она романтична и сентиментальна.
Антон Беккужев
редактор телешоу
— Можно ли завести романтические отношения с роботом?
— Я не представляю, как можно завести романтические отношения с роботом. Он же весь автоматический, с ним не возникнут эмоциональные нити и связи, которые так цепляют в человеке. Конечно, подобное было в фильме «Она», но я не представляю подобного в реальной жизни. Я точно не смогу иметь отношений с роботом.
— Если человечество изобретет бессмертие, перестанем ли мы рожать детей?
— Я думаю, что не перестанем, ведь для большинства людей ребенок — это семейная реализация и одна из основных движущих сил. Может быть, если изобретут бессмертие, люди будут как-то трансформироваться во что-то иное и необязательно будут бесследно умирать. Но в любом случае продолжение рода заложено в большинстве людей, так что мы не перестанем рожать детей.
— Может ли семейная пара быть счастливой, живя отдельно друг от друга?
— Я думаю, что может, потому что для многих людей очень важно личное пространство, возможность отдыхать от другого человека, быть какое-то время одному. Можно, например, жить в разных квартирах, но при этом какое-то количество дней в неделю проводить вместе. Насколько я знаю, такие пары существуют. Если я ничего не путаю, в недавнем интервью Андрей Малахов рассказывал, что он живет в одной квартире, а супруга — в другой.
— Этично ли фотографировать незнакомых людей без их разрешения?
— У меня с этикой так себе. Я считаю, что если люди в этот момент не делают что-то интимное (например, ходят в туалет), то можно их фотографировать. Например, если ты работаешь папарацци и выполняешь свой профессиональный долг, то тебе просто нужно снять какого-то человека. Конечно, это, может быть, не очень этично, но если это медийный человек, то он принимает на себя некие издержки профессии и понимает, что попасть в кадр — это нормально. А если ты снимаешь обычного человека, то в этом тоже нет ничего страшного. Господи, я и сам фоткал каких-то смешных людей в метро и потом выкладывал в сторис — так многие делают. Фотографировать незнакомых людей нормально, если не делать это с целью как-то жестко унизить. Например, человек ковыряется в носу, а ты это снимаешь. А если он просто веселый и смешной, то нет ничего страшного в том, чтобы сфотографировать и выложить его.
— Нужно ли бороться со взглядами, которые вы не разделяете?
— Зависит от взглядов. Если мы говорим о взглядах, которые мешают мне жить, то я бы не стал бороться, а просто прошел мимо. Я стараюсь ограничивать общение с людьми, которые мне не близки, с которыми мне некомфортно. С такими людьми я спокойно разрываю отношения. А если близкий мне человек думает что-нибудь из ряда вон выходящее в духе «нужно убивать больных детей», то, конечно, нужно бороться.
— Возможно ли полное равноправие между мужчинами и женщинами?
— Возможно. Думаю, все люди на планете равны, все мы рождаемся одинаковыми и равными. Конечно, в современном мире пока еще сохранились предрассудки и стереотипы, но мы движемся в сторону равноправия. Я в этом не вижу ничего плохого.
Юлия Рузманова
Посмеялась над ответом на вопрос про этику, хорошо, что парень честен с собой. Но насторожило, что он читает интервью Андрея Малахова (хотя с кем не бывает). Не понравился ответ на последний вопрос про равноправие, потому что он очень поверхностный — набор универсальных фраз, которые человек выбирает, когда ему нечего сказать или он не понимает предмета разговора. Не думаю, что нам будет интересно вместе.
ЕКАТЕРИНА НОСОВА
Сложно согласиться с некоторыми ответами, но он к ним он подходит серьезно и основательно. Тем не менее я бы не хотела с ним отношений.
Наташа Федоренко
Мне кажется, пацан какой-то скучный! Нормальный, но скучный. На свиданку с ним я бы не пошла. Я не вижу в его ответах ничего отталкивающего, но и привлекательного тоже. Так бывает.
Катя Фролова
Прикол в том, что человек XXI века — это контрживотное, которое размножается с целью потешить свое эго, а не продолжить род. Если человек обретет бессмертие, настанут страшные времена, где бесполезные для общества люди не будут иметь права на жизнь. Скорее всего, появятся смертные казни за любую провинность, а роды станут удовольствием очень дорогим и доступным лишь элитам. В целом по ответам этого парня я не смогла понять, что он за человек.
Дмитрий Куркин
редактор Wonderzine
— Могут ли успешные отношения основываться только на договоре?
— Вряд ли. Отношения должны основываться прежде всего на уважении. Какие-то вещи лучше и правда обговаривать заранее, а иногда и фиксировать на бумаге в присутствии юристов (это касается имущества). Но если нет уважения, то никакие договоры не помогут — проверено вековой историей.
— Вы бы согласились изменить свойства ваших детей с помощью генной инженерии?
— Зависит от инженерии! Если риск генетического заболевания велик, а единственная внятная альтернатива — это генная инженерия, которую тысячу раз подтвердили клинические исследования, то наверняка я выберу ее, а не посты, молитвы и вечный русский авось. Но подчеркну, это касается именно здоровья и возможных врожденных патологий. А цвет глаз и форму носа я бы менять не стал.
— Можно ли врать на первом свидании?
— Если цель первого свидания — второе свидание, то я бы не советовал врать.
— Способен ли человек одинаково сильно любить нескольких людей?
— Уверен, что да, хотя это и не мой случай. Другое дело, что совершенно не ясно, какими приборами это можно измерить, чтобы наверняка сказать: «Да, вот тут и правда одинаковые уровни».
— Могут ли животные обладать теми же правами, что и люди?
— Могут, но разве что в каком-нибудь из миров Урсулы Ле Гуин. Наш мир к такому состоянию даже не приблизился. Исторически так сложилось, что пока ты о правах не заявишь — ты их не получишь. Поэтому животным, конечно, тяжелее, чем людям.
— Этично ли будет пользоваться приложением для знакомств, которое подбирает партнера на основе анализа генетической информации?
— Я бы не доверял приложениям, которые что-либо подбирают за тебя: это не лучший подход к потребителю. И потом, генетическая совместимость — это пока еще очень серая и плохо исследованная зона. В том числе и в этическом плане. Но я могу представить, когда и при каких условиях это станет нормой.
Юлия Рузманова
У молодого человека очень здравые ответы, и по многим моментам он совпадает со мной во взглядах.
Ответ про ложь на первом свидании, мне кажется, идеалистический, потому что иногда как раз ради второго свидания и надо приврать. Например, что тебе очень нужна помощь человека в подготовке к экзамену. Бывают же безобидные виды лжи. Я бы пообщалась с этим парнем.
ЕКАТЕРИНА НОСОВА
Полностью согласна с ответами на все вопросы: об уважении в паре, о детской генетике и так далее. Думаю, темы для разговора нашлись бы. И даже если бы взгляды не совпадали, то аргументация была бы логичной и верной.
Наташа Федоренко
«Пока ты о правах не заявишь, ты их не получишь» — зетс ма бой! Все ответы хорошие, думаю, это классный парень.
Катя Фролова
Явно хороший парень. Но я не согласна с ответом на пятый вопрос. Он говорит об одинаковых уровнях любви к двум разным людям — это фигня, ведь можно любить двух людей одновременно: кого-то больше, кого-то меньше, и это все равно любовь, а оценивать чужие чувства мы не имеем никакого морального права.
Кирилл Руков
специальный корреспондент The Village
— Может ли человек реализовать себя, если ему не надо работать и зарабатывать деньги?
— Конечно может, ведь каждый сам выбирает способ самореализации. У большинства людей она вообще не связана с деньгами. Аддикция «заработать как можно больше» прививается человеку обществом, однако бывает, что рыночные механизмы позволяют творческим людям добиться признания именно потому, что ограничивают их в творчестве, заставляют делать вещи, понятные хоть сколько-нибудь значительной публике, а не только творить для себя. Разумеется, это важно только тем авторам, для которых признание — это и есть самореализация.
— Ты сейчас и ты через 20 лет — это одна и та же личность?
— Надеюсь, что нет. Жизнь очень длинная, и я хочу побывать в максимально разных историях в качестве разных персонажей.
— Останетесь ли вы самим собой, если потеряете память?
— Вряд ли. Да и смотря о какой памяти идет речь. Мы — это наше образное мышление, набор привычек и эмоциональных реакций. Чисто технические бенчмарки нашего мозга вроде IQ слабо формируют нас как личность.
— Этично ли прекращать отношения со своими родителями?
— Конечно, как и с любыми другими людьми. Мы не выбираем своих родственников, а люди не должны рождаться рабами или заложниками. И конечно, перед полным разрывом семейных отношений вы успеете хорошенько подумать.
— Нужно ли рассказывать нашим друзьям об изменах их партнеров?
— Нужно, потому что любая ложь — это зло. Всегда нужно ставить человека перед фактом своего или чужого извращения. А дальше — гори все огнем.
— Можно ли отказаться от своих убеждений ради любви?
— Можно, человеку вообще свойственно привыкать ко всему. Только это будет катастрофой, потому что так люди и теряют личность. Любимые должны любить нас за нашу волю, а не требовать насиловать самих себя.
Юлия Рузманова
Мне нравятся ответы этого человека. Еще у него хороший язык. Словом, мой фаворит.
ЕКАТЕРИНА НОСОВА
Этот парень, кажется, романтик нового типа: не тот, который с цветами будет стоять под окнами, а тот, который будет жить для себя так, как он хочет. Хотя, конечно, согласие на полный разрыв отношений с родителями не могу принять. Но на свидание бы сходила.
Наташа Федоренко
Извращения? Серьезно? Я, конечно, тоже за моногамию, но давайте ничего и никого сжигать не будем. За волю я как-то тоже никого любить не собираюсь, потому что отношения — это не про то, кто кого переволит, а про компромиссы. Насчет родителей тоже как-то странно сформулировано — разумеется, я за прекращение общения, если отношения откровенно насильственные, но, мне кажется, это большие-большие исключения. В целом человек производит впечатление слегка наивного максималиста — я с такими не схожусь. Вот это «я никогда не вру» — сразу мимо.
Катя Фролова
Мое мнение абсолютно не сходится с этим человеком в вопросе о лжи. Он говорит, что ложь — это зло, поэтому человек имеет право влезать не в свое дело, докладывая кому-то, что его кто-то там обманул. Это отвратительно, нельзя совать свой нос в чужие дела. А то, что надо быть честным с близкими — это важно и правильно. Мне не понравились ответы этого парня, я бы не пошла с ним пить пиво.
Кристофер Лесск
24 года, студент ВГИКа
— Нужно ли вмешаться, если незнакомый вам молодой человек на улице оскорбляет или агрессивно ведет себя по отношению к девушке?
— Молодой парень стоял с испуганными глазами, а она валялась на асфальте и орала, что умирает. Наверняка он ударил ее в живот. Она умоляла о скорой, а он бормотал: «Я просто шел к друзьям, а она хотела, чтобы я побыл с ней, я не бил ее». Я смотрел на обоих и понимал, что и он врет, и что она играет. Это была молодая пара актеров, которая устроила цирк на улице. К нам присоединился мужик-герой, который начал учить парнишку правилам поведения (в это время его дама стояла в паре метров и смотрела на него влюбленными глазами). В итоге я купил девочке воды — ей сразу стало хорошо, и мы заказали им такси до общежития — чтобы голубки побыли вместе. Я думаю, что публичные ссоры — это изощренный способ терапии. Если ты готов поиграть с людьми на улице в семейного врача и разобраться, кто прав, а кто виноват — то вперед. Или если очень хочется драки, то это тоже вариант: молодые пары дают тебе шанс стать героем!
— Может ли мужчина пользоваться декоративной косметикой?
— Может ли женщина ходить в брюках и курить? Сегодня так смешно говорить о таких вещах. Если мужчине нравится декоративная косметика, почему он не может ей пользоваться? Ведь дело не в мужчине, а в людях, которые окружают этого мужчину — любителя декоративной косметики. В России консервативное общество, поэтому если этот мужчина, помимо косметики, любит еще и страдать, то тогда вообще все в порядке.
— Можно ли следить за своими детьми?
— Все должно быть в меру. В первую очередь ребенку нужно доверять и любить его. Но чрезмерное внимание может настолько утомить, что вызовет ответную ненависть. Нужно уметь говорить со своими детьми и понимать их. А слежка — это уже не очень здоровое явление.
— Можно ли полностью перенести нашу личность на электронные носители?
— Я не знаю, как ответить на этот вопрос, его нужно задавать ученым, которые этим занимаются.
— Изжил ли себя институт брака?
— Человеку необходимо структурировать в своей голове все, что его окружает. Для многих это очень тяжелый труд, но в мире есть налаженные комбинации, которые упрощают жизнь. Несчастным людям необходим институт брака и свадьба как один из важнейших обрядов в жизни. Возможно, даже свадьба — это то, ради чего стоит жить некоторым людям, ведь без этого нельзя сажать дерево и начинать строить дом.
— Если преступник совершил преступление ради любви, может ли это быть смягчающим обстоятельством в суде?
— Ага, и после суда преступник попадает в «тюрьму любовных преступлений». На самом деле этот вопрос нужно рассматривать на конкретном примере. Что значит ради любви? Это очень непонятный вопрос. Наркоман тоже совершает преступление из любви к героину. Но если коротко, то мой ответ — нет.
Юлия Рузманова
Я заценила ответ про косметику, ведь дело действительно в том, что постулирует общество. Только я так и не поняла, как парень относится к бракам и что хотел сказать в ответе на первый вопрос. Потому что там я хочу слышать только положительный ответ. Ну и вообще меня пугают витиеватые формулировки, как будто он хочет выпендриться. В общем, нет.
ЕКАТЕРИНА НОСОВА
Если судить по ответам, то мы с этим человеком точно бы не сошлись.
Наташа Федоренко
Извини, чувак, я хочу замуж и не считаю себя из-за этого несчастной! Синк эбаут ит! Ну и первый ответ какой-то адовый в своей театральности.
Катя Фролова
Я почти во всем согласна, мне кажется, этот парень — нормальный чувак. Хотя по поводу института брака он не совсем в тему ответил, потому что традиция женитьбы (свадьба, роды, серебряная свадьба, внуки, общая могила) и брак — это разные вещи.
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