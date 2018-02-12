— Можно ли отказаться от своих убеждений ради любви?

— Во-первых, мне вообще не нравится слово «убеждение», потому что все наши установки очень флюидны. Все зависит от ситуации и от того, о каких убеждениях мы говорим. Нельзя отказаться от убеждения, что нельзя убивать или насиловать женщин, но если ты вступаешь в отношения, думая, что не хочешь детей, а позже естественным и нормальным образом ты их захотел (и в этом не было элемента насилия или давления), то да. Я говорю не об отказе от убеждений, а о том, чтобы просто и органично изменить свою точку зрения. Менять установки в результате сознательной рефлексии и без насилия — это нормально. Но если мы имеем дело с шантажом и принуждением, то, конечно, нет.

— Можно ли завести романтические отношения с роботом?

— Зависит от того, о каком роботе мы говорим. Если он не будет просто копировать чью-то модель поведения, а с помощью искусственного интеллекта научится проявлять эмпатию, рефлексировать и формировать свои суждения, то я допускаю романтические отношения. Также может встать вопрос этики: не случится ли так, что в результате своего обучения робот станет фашистом, как случалось со многими ИИ, которые запустились недавно? Клево будет, если у робота этический компонент будет перевешивать бесконечную тягу к развитию, но сможем ли мы сделать таких роботов?

— Если человечество изобретет бессмертие, перестанем ли мы рожать детей?

— Я думаю, нет, потому что я не хочу быть бессмертной. Не думаю, что многие хотят быть бессмертными, поэтому, если это случится, люди все равно будут выбирать эвтаназию. К тому же воспроизводство новых людей — это довольно клево. Новый человек — это новый набор генов, а значит, новые идеи. Для прогресса нужны новые люди, без них мы просто остановимся в развитии. Я не сторонница идеи линейного прогресса, идущего к большой цели, но эта преемственность кажется мне очень важной.

— Можно ли врать на первом свидании?

— Можно, но если идет речь о вранье, которое нужно, чтобы не обидеть человека. Например, если тебе не понравился человек и ты не хочешь идти на второе свидание, то можно наврать, что ты занята. Если у этого человека развиты социальные навыки, он поймет, что ты не хочешь, но ты вежлива. И эта вежливая ложь приемлема не только на первом свидании, но и много где.

— Могут ли животные обладать теми же правами, что и люди?

— Насчет животных — сам концепт прав человека достаточно молодой, флюидный и довольно неопределенный, мы с правами человека не очень разобрались, а хотим применить их к животным. С моей субъективной точки зрения, я не претендую на знание, считаю, что у животных должно быть право на жизнь, право покушать и право на комфортную среду, где их не будут убивать, но допускать их к избирательному процессу я бы не стала.

— Нужно ли рассказывать нашим друзьям об изменах их партнеров?

— Я бы не стала рассказывать своей условной подруге, что ей изменил ее парень, ведь ты не можешь залезть в голову к другому человеку и не знаешь, как он отреагирует. Можно преподнести ей эту новость как нонсенс: «Вау, блин, прикинь!» А подруга, может быть, уже все знает и пытается не реагировать, замять этот разговор. При этом ты берешь на себя роль морального арбитра, который имплицитно призывает со всем этим резко разобраться. На самом деле ты никогда не можешь обладать полной информацией даже о своем близком друге и его возможных реакциях.

Очевидно, что не очень клево вмешиваться в отношения двоих людей. Если бы я оказалась в такой ситуации, то постаралась бы вывести человека на разговор и спросила, устраивает ли его качество его личных отношений. Я бы не стала намекать, но поддерживала бы его больше, чем обычно. Если человек скажет, что есть проблемы, то я бы посоветовала обсудить их.