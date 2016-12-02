Обновление: добавлена информация о ликвидации пожара

В здании Центра промышленности Болгарии на улице Красного Маяка возник пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов Москвы.

Из здания эвакуировали более 60 человек. Данных о пострадавших нет.

«Пожар происходит в одном из помещений второго этажа, в здании скопилось много дыма, ощущается высокая температура», — рассказали в правоохранительных органах.

UPD (11:44): Пожар по адресу: улица Красного Маяка, дом 24, ликвидирован. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Москве.

«Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.