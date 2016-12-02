На улице Красного Маяка горит здание диппредставительства Болгарии (обновлено)
Обновление: добавлена информация о ликвидации пожара
В здании Центра промышленности Болгарии на улице Красного Маяка возник пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов Москвы.
Из здания эвакуировали более 60 человек. Данных о пострадавших нет.
«Пожар происходит в одном из помещений второго этажа, в здании скопилось много дыма, ощущается высокая температура», — рассказали в правоохранительных органах.
UPD (11:44): Пожар по адресу: улица Красного Маяка, дом 24, ликвидирован. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Москве.
«Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
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