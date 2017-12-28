Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Стрельба в Химках

Подмосковная полиция начала проверку информации о стрельбе во 2-м Чапаевском переулке в Химках. Местный житель открыл огонь по рабочим, которые пилили деревья и повалили одно из них на крышу его дома. Информации о пострадавших не поступало.

Бесплатный каток в метро

В переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию МЦК «Площадь Гагарина» открылся каток. Он будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 до 10 января. В программе проекта запланированы выступления фигуристов и занятия с тренерами.

Религиозный туризм

Ростуризм и руководитель Патриаршего совета по культуре РПЦ епископ Тихон Шевкунов договорились о развитии религиозного туризма в России. Соглашение касается популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России.

Задержание Яшина

28 декабря полицейские задержали главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина. Политика, задержанного около его дома, отвезли в ОВД Красносельского района. 24 декабря муниципальные депутаты во главе с Яшиным провели праздничный митинг на проспекте Сахарова, хотя Мосгорсуд запретил муниципалам это делать.

Вспышка птичьего гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа в Европе. Вирус H5N6 обнаружили у нескольких видов перелетных птиц в Нидерландах. Заражению подверглись утки, гуси и лебеди.Об угрозе распространения вируса также заявили власти Великобритании, так как Нидерланды являются промежуточным местом отдыха диких перелетных птиц.

Успехи Навального

Политик Алексей Навальный обжаловал в Верховном суде решение Центральной избирательной комиссии России о недопуске его до регистрации в качестве кандидата в президенты. Рассмотрение иска назначено на 11:00 30 декабря.