В торговом центре «Метрополис» с 19 сентября по 8 октября пройдет первый кулинарный арт-маркет Nemalevich, который объединит фермеров, рестораторов и современных художников. Об этом The Village сообщили организаторы ярмарки.

На первом этаже торгового центра соберутся фермеры и производители продуктов питания из России, стран ближнего зарубежья, Европы и Азии, а также рестораторы и художники. На ярмарке можно будет найти средиземноморские деликатесы, представленные «Греческой лавкой», сыры на французских и итальянских заквасках от Profi Food, алтайский мёд, пряники, пастилу и мармелад, произведенные «Покровским пряником», деликатесы от проекта Ikra.ru, таежные деликатесы «Экопродукт» и другие продукты.

Помимо ярмарки, в программе Nemalevich — несколько выставок российских художников, посвященных гастрономии, а также лекции столичных шеф-поваров и искусствоведов.