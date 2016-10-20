В Санкт-Петербурге закрылся паста-бар C1tizen. Об этом говорится в сообщении на официальной странице заведения в социальной сети «ВКонтакте».

«Слова могут быть разными. Некоторые помогают нам, некоторые же наоборот. Но как мы все помним: слово - не воробей. Ну а дальше Вы знаете. То, что сказано - обратно не вернёшь. То, что сделано - можно лишь попробовать переделать», — отмечается в этом сообщении.

В C1tizen расстались с шеф-поваром Григорием Пашукевичем после того, как он опубликовал в своем Facebook негативные комментарии об Арсении Павлове (известном также как Моторола). После публикации своей записи в Facebook Пашукевич удалил ее и извинился. Затем он удалил и пост с извинениями.

Моторолу убили 16 октября, он погиб при взрыве лифта в жилом доме.