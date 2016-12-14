Глава Росстата Сергей Егоренко рассказал о том, во сколько обойдется новогодний стол для жителей Москвы в 2016 году. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

2 500 рублей составит минимальная стоимость ужина для семьи из четырех человек в Москве

«У нас есть экономвариант новогоднего стола, здесь у нас нет икры и копченостей, вместо этого селедка и колбаса, вместо коньяка — водка, а также набор овощей, который позволит сделать нехитрый салат», — рассказал Егоренко о минимальном составе ужина. Он отметил, что для регионов такой набор будет стоить около 1 500 рублей. Минимальная новогодняя корзина за год подорожала на 3,9 %, что составляет 165 рублей.

Также Росстат рассчитал стоимость более дорого варианта сервировки стола. В него вошли копчености, красная икра, два видами салатов, коньяк, вино, овощи и фрукты. Стоимость такого обеда составит 5 585 рублей по России и около 7 тысяч рублей — в Москве. Рост по сравнению с 2015 годом составил 3,6 % (200 рублей).