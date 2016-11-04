На Боровицкой площади в Москве открыли скандальный памятник князю Владимиру — его установку приурочили ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Монумент, посвященный 1000-летию со дня смерти Владимира (он скончался летом 1015 года, но в 2015-м памятник поставить не успели), изначально должен был появиться на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако против такого варианта запротестовали горожане — по мнению группы местных жителей, его установка на этой территории могла нарушить охранную зону памятника культуры «Комплекс зданий МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах». Тогда протестная петиция собрала несколько десятков тысяч подписей, в результате чего памятник Владимиру было решено перенести на Боровицкую площадь, где он в итоге и открылся.

Автор монумента — скульптор Салават Щербаков, ранее уже реализовавший несколько амбициозных патриотических проектов. Так, именно он изготовил памятник Александру I, что сейчас стоит у стен Кремля, памятник Петру Столыпину, установленный у Дома Правительства, и памятник патриарху Гермогену (снова у кремлевских стен).

Монумент в честь князя Владимира доставили на Боровицкую площадь в Москве в ночь на 15 октября. Скульптуру по частям привезли на грузовых платформах из подмосковных Химок, где она была отлита. Вплоть до дня открытия памятник был закрыт строительными лесами, а процесс их снятия запечатлели на коротком 60-секундном видео.

Открыл памятник лично президент Владимир Путин. The Village показывает, как выглядит новый монумент и как он вписывается в городской ландшафт.

ФОТОГРАФИИ: обложка – Денис Абрамов/ТАСС, 1,2 – Татьяна Белякова/ТАСС