В очереди за именными билетами на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковской галерее произошла давка. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные рядом СМИ.

Эта выставка открылась в Третьяковке в Лаврушинском переулке 25 ноября и продлится вплоть до 19 февраля. В экспозиции представлены 42 полотна, которые раньше не покидали Ватикана. Среди них — работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино и Никола Пуссена.

Для борьбы с перекупщиками музей ввел именные билеты на выставку, одновременно отменив живую очередь, чтобы посмотреть экспозицию можно было только по заранее приобретенным проходкам. Купить билеты можно как в кассе, так и в интернете, однако в связи с большим количеством желающих сайт Третьяковки начал работать с перебоями. Из-за этого у касс выстроилась огромная очередь, в которой и началась давка.

ФОТОГРАФИИ: 2, 3, 4 – Александр Щербак / ТАСС, обложка, 1 – Петр Кассин/Коммерсантъ