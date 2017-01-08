ФотоЗимний велопарад в Москве в снимках Инстаграм
The Village посмотрел, как горожане массово прокатились на велосипедах в минус 27
В последний день длинных январских каникул в Москве прошел зимний велопарад — его организаторы решили доказать, что кататься по городу на двухколесном транспортном средстве можно даже в холодное время года. Доказывать действительно было что — в начале января в столице вдарили настоящие сибирские морозы. В частности, московская рождественская ночь 2017 года стала самой холодной с начала века: температура воздуха опустилась до минус 29,9 градусов, а по области — и вовсе до минус 33,4 градуса.
Но, несмотря на это, мероприятие не отменили, и утром 8 января на 3-ей Фрунзенской улице начали собираться велосипедисты. Они проехали по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. По оценкам организаторов, всего в велопараде приняли участие порядка тысячи человек.
The Village заглянул в соцсети и посмотрел, как москвичи катались на велосипеде в 27-градусный мороз.
Я открыла велосезон-2017, выкатившись в мороз на 2-й зимний велопарад🚴♀️🚴🚴Сегодня экстремальная для меня температура, решилась из любопытства, потому что велопарад стартовал в соседнем дворе😊Народу на удивление много, жаль, что большинство без шлемов @rumyanceva #велопарад #велосипед #московскийвелопарад #mybike #rumyantsevarun #велошлем
Второй #ЗимнийВелопарад. -25. #город#велопарад#москвасити#столица#красиво#велопарад2017#момент#letsbikeit #beautiful#bevsco#река#vscocam#vscorussia#Russia#russialand#Moscow#urban#InstaSize#instadaily#instagramrussia#Россия#зима#perspective#letsbikeit#bestoftheday#gopro#instamood#bike#московскийвелопарад
🌬-26°С 🚴🏻🚴🏻♀️🚴🏻🚴🏻♀️ На велопарад приехало приличное количество народу! И вернулись вроде даже все. Но пальцев у московских велосипедистов думаю должно сегодня поуменьшиться :-) #video #Moscow #Russia #bikeparade #bicycleparade #minus26degrees #велопарад #велосипеды #Москва #Россия #минус26градусов
#зимнийВелопарад 2017 зима состоялся. Итоги, людей порядка пятиста человек из них 2% девушек. Обледенения на лице не заставили себя ждать. ° ° ° ° #cycling #цуклинг #biking #bikeporn #baaw #bike #bikepics #bikestagram #instabike #roadbike #cyclingphotos #shimano #strava #endomondo #baaw #Moscowcyclist #uacycle #hvz_club #хвз
Обложка: Юлия Медведева – Московский велопарад
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