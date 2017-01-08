В последний день длинных январских каникул в Москве прошел зимний велопарад — его организаторы решили доказать, что кататься по городу на двухколесном транспортном средстве можно даже в холодное время года. Доказывать действительно было что — в начале января в столице вдарили настоящие сибирские морозы. В частности, московская рождественская ночь 2017 года стала самой холодной с начала века: температура воздуха опустилась до минус 29,9 градусов, а по области — и вовсе до минус 33,4 градуса.

Но, несмотря на это, мероприятие не отменили, и утром 8 января на 3-ей Фрунзенской улице начали собираться велосипедисты. Они проехали по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. По оценкам организаторов, всего в велопараде приняли участие порядка тысячи человек.

The Village заглянул в соцсети и посмотрел, как москвичи катались на велосипеде в 27-градусный мороз.

Хороший солнечный денек для велопрогулки! #зимнийвелопарад #letsbikeit Фото опубликовано Denis Plenkin (@dennisplenkin) Янв 7 2017 в 11:39 PST

#мороз#солнце#велопарад#стридазима Фото опубликовано Anastasiya Petrashkova (@dragonfirefly5) Янв 8 2017 в 2:53 PST

Второй #ЗимнийВелопарад. -25. #город#велопарад#москвасити#столица#красиво#велопарад2017#момент#letsbikeit #beautiful#bevsco#река#vscocam#vscorussia#Russia#russialand#Moscow#urban#InstaSize#instadaily#instagramrussia#Россия#зима#perspective#letsbikeit#bestoftheday#gopro#instamood#bike#московскийвелопарад Фото опубликовано Nikita Mamonov (@nikitamamonov) Янв 8 2017 в 1:51 PST

🚴🏼🚴🏼🚴🏼🚴🏼🚴🏼🚴🏼🚴🏼🚴🏼💪💪💪 при -23)) Фото опубликовано Mihail Vlasov (@mv_misha) Янв 8 2017 в 1:51 PST

Ударим велопробегом по морозу и здравому смыслу в -26 Фото опубликовано Сергей (@_sergey.v) Янв 8 2017 в 12:56 PST

Marcha ciclista #moscú Фото опубликовано Julia Dominzain (@juliamdominzain) Янв 8 2017 в 1:19 PST

#велопарад Фото опубликовано Denis Oleshkevich (@oleshkevich) Янв 7 2017 в 11:44 PST

Фото опубликовано Стальмащук Алексей (@stalmashchuk) Янв 8 2017 в 3:18 PST

#зимнийвелопарад Мой новый Marin San Rafael 🚲 Фото опубликовано Julee_Derenko (@julia_derenko) Янв 8 2017 в 3:16 PST

Традиционный зимний велопробег!! Фото опубликовано Tatiana Zubakina (@tanyazoo) Янв 8 2017 в 3:01 PST

На улице -30 #этороссиядетка#умомроссиюнепонять Видео опубликовано Виталий (@vitalii__k) Янв 8 2017 в 12:09 PST

Московский зимний велопарад закончился. Ух, это было бодро и здорово. Спасибо организаторам! #зимнийвелопарад Фото опубликовано Akinfeev Kirill (@akinfeevk) Янв 8 2017 в 2:17 PST

Обложка: Юлия Медведева – Московский велопарад