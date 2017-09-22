ГалереяКак проходит акция «На работу на велосипеде»
Главное осеннее веломероприятие — в снимках Instagram
По всей России сегодня проходит акция «На работу на велосипеде» — самое крупное веломероприятие этой осени. Участники акции откликнулись на призыв проверить, насколько комфортно велосипедистам на городских дорогах. Эту историю поддержали кафе, рестораны, магазины и другие заведения. В этот день многие из них предоставляют посетителям на велосипедах бонусы и скидки.
The Village собрал фото и видео из инстаграмов участников акции и случайных прохожих. Смотрим на велосипедистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.
Обложка: Артем Коротаев/ТАСС
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