По всей России сегодня проходит акция «На работу на велосипеде» — самое крупное веломероприятие этой осени. Участники акции откликнулись на призыв проверить, насколько комфортно велосипедистам на городских дорогах. Эту историю поддержали кафе, рестораны, магазины и другие заведения. В этот день многие из них предоставляют посетителям на велосипедах бонусы и скидки.

The Village собрал фото и видео из инстаграмов участников акции и случайных прохожих. Смотрим на велосипедистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.

Публикация от Натаха😊 (@nsorochkina) Сен 22 2017 в 2:00 PDT

A post shared by li_da_do (@li_da_do) on Sep 22, 2017 at 2:02am PDT

A post shared by Yaroslav (@yaroslav_u) on Sep 22, 2017 at 2:13am PDT

A post shared by Александр Меньков (@alexandermenkov) on Sep 22, 2017 at 1:47am PDT

A post shared by Болелов Борис (@boris_bolelof) on Sep 22, 2017 at 1:48am PDT

A post shared by molodezh_ruza (@molodezh_ruza) on Sep 22, 2017 at 1:55am PDT

Публикация от Фоминуша ☀ (@fominusha357) Сен 22 2017 в 2:00 PDT

Публикация от Anna Grishanina (@anya_utyatya) Сен 22 2017 в 1:53 PDT

A post shared by Семен (@sam_punk) on Sep 22, 2017 at 1:18am PDT

A post shared by Stroylandiya (@stroylandiya_official_page) on Sep 22, 2017 at 1:00am PDT

A post shared by darlingno (@darlingno) on Sep 22, 2017 at 12:47am PDT

A post shared by Копцик Юрий (@koptsik_yuri) on Sep 22, 2017 at 12:27am PDT

A post shared by Сергей (@_serrrega_) on Sep 21, 2017 at 11:45pm PDT

A post shared by Дед Мороз (@velodedmoroz) on Sep 21, 2017 at 10:54pm PDT

A post shared by Санкт-Петербург, как дела? (@spbwinds) on Sep 22, 2017 at 1:30am PDT

A post shared by @sofique on Sep 22, 2017 at 12:06am PDT

Обложка: Артем Коротаев/ТАСС